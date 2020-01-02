В этот раз звезда поразила естественным видом

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда поразила естественным видом. Так, Настя представила утреннее фото, позируя в машине в спортивном костюме. Похоже, звезда возвращалась с тренировки, которую не пропускает при любых обстоятельствах и старается всегда поддерживать свое тело в новой форме.

Дело в том, что Настя активно худеет и даже выпустила линию спортивной одежды от своего имени. К слову, один из образов Каменских продемонстрировала во время своих занятий. Девушка позировала в милом виде без макияжа и в светло-сером костюме.

Также артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами латексном наряде темно-синего цвета. На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», которые, по словам Насти "рисовала сама Полякова".

Отметим, знаменитость примерила парик и предстала с гладкими черными волосами длиной чуть ниже плеч. На одном из фото Настя забралась на судейский стол и приняла дерзкую позу, присев на корточки.

До этого артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.

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