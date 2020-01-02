ALEKSEEV раскрыл, почему не подарил своей любимой Виа Гре подарок на Новый год

Певец Никита ALEKSEEV рассказал о своих капризах в выпуске «Слава+», сообщает Люкс ФМ (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Певец признался в интервью, что он никому дарит подарки и это его негативная сторона характера.

«Во-первых, я не могу пойти и найти подарок через узнаваемости. Во-вторых, разбудить в себе это желание очень трудно, потому что в основном все мои мысли в работе, в моей музыке, в моих концертах. На данном этапе просто нет времени, чтобы преподнести приятный сюрприз», - подчеркнул Никита.

Также он заявил, что просто не умеет дарить подарки.

«Одна из причин почему я не дарю подарки - я не умею этого делать. Я не знаю, какой запах любит моя тетя, я не знаю, какую одежду они предпочитают. Я в этом плане немного не внимательный», - признался ALEKSEEV.

Напомним, что популярная певица и участница коллектива «ВИА Гра» Ульяна Синецкая закрутила роман с популярным украинским исполнителем. «Моя звезда», - говорится в сообщении исполнителя Никиты Алексеева.

Уточним, что пара долгое время не комментировала возможные отношения между друг другом. Однако сейчас это подтвердила и сама Синецкая, опубликовав совместное фото с мужем.

Оба исполнителя закрыли возможность комментировать, поэтому поклонники не смогли выразить свое мнение.

Певица Миша Романова еще со времен отбора в звездный проект ВИА Гра показывала характер и демонстрировала несколько экстравагантную манеру поведения. Себе артистка «не меняет» и продолжает эпатировать публику экстравагантными нарядами.

Так недавно артистка появилась на светском мероприятии в тесном блестящем корсете, пиджаке, со стильной вечерней укладкой. До последних пунктов «образ» всем поклонникам артистки практически нет никакого дела, совсем другое – ее внушительное декольте.

На опубликованном певицей фото видно ее грудь, практически вся, за исключением, пожалуй, самых пикантных ее частей, некоторые из подписчиков предположили, что грудь у артистки силиконовая, некоторые – пишут о ее неземную красоту, некоторые о том, какая она умница.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.