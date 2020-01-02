Известная рэп-исполнительница скончалась в возрасте 21 года

Знаменитая американская рэперша Лексия Алиджай умерла 1 января. Об этом в соцсетях сообщила ее двоюродная сестра Рейза Кларк.

«Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано», - написала она.

Родные и близкие девушки публикуют посты с ее фотографиями и соболезнованиями. Причина смерти исполнительницы пока не раскрывается. При этом еще за день до трагедии Лексия активно общалась в социальных сетях и вела себя как ни в чем не бывало.

Алексис Алиджай Линч выступала под псевдонимом Лексия Алиджай. Она приобрела известность своими каверами на такие песни, как Girls love Beyonce Дрейка, Exchange Брайсона Тиллера. Исполнительница выпустила первый собственный альбом в 2017 году.

Напомним, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский рэпер Juice Wrld.

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.

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