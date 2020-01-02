Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина продемонстрировала пышные формы в прозрачном наряде
Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Intagram.
«2 Jan...2020 лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать)). Ем, сплю, смотрю фильмы. Рассказывайте какой была праздничная ночь? Были треш-моменты? Или все прошло гладко?», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Серябкина позирует в белом прозрачном платье, выставив напоказ идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Ты красивая и у тебя красивый голос», «ух, какая красивая жо…», «огонь Оля!», «великолепная и сексуальная», «хорош попец!», «боже, какая идеальная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, Ольга Серябкина продемонстрировала пышные формы.
Так на новых опубликованных фото звезда красуется в вся в белом - пижамный бельевой комплект выгодно подчеркнул фигуру артистки. На фото певица красуется в кружевном бра, видна
ее упругая, и судя по увиденному - натуральная грудь и частично - подтянутый живот.
Артистка на фото смеется и морщит при этом нос.
На другом опубликованном фан-клубом артистки фото, Molly красуется в темной майке, при этом "сверкнув" своей объемной грудью. Но, в противовес фото в белом, здесь Серябкина на снимке загадочно-расстроена.
Также мы писали, что бывшая солистка группы «Серебро» не перестает радовать поклонников откровенными кадрами.
На новых студийных опубликованных фото артистка неожиданно скромно свои пышные прелести прикрыла - снимки получились весьма эстетичными, "с изюминкой и загадкой".
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
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