Участница ВИА Гра показала смелое фото

Певица Ольга Меганская показала себя в черном бельевом варианте платья в блестку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram «черненькой» из ВИА Гры.

Девушка решила сделать типичное сэлфи у зеркала – на ней черный наряд, разрез которого позволяет увидеть подкачанные ножки певицы, а декольте - упругую грудь. Артистка, похоже, что сделала снимок в гримерке, ее волосы уложены, на лице яркий вечерний макияж.

Более того, некотрые поклонники предположили, что артистка сфотографировалась без белья - разрез ее платья "выдал" все с патрохами.

Фаны также пишут молодой красавице - звезде сцены о том, что она очень привлекательная женщина, "естественная красавица", и просто "прекрасна".

Ранее сообщалось о том, что на новом профессиональном снимке экс-ВИА Гра Миша Романова предстала в вечернем платье.

Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.

На стройных ножках знаменитости красуются туфли на шпильке в цвет наряда, девушка уверенно смотрит в камеру, на ее ноготках виден также ярко красный лак:

«…Кто из вас родился в феврале, признавайтесь?😏», - спросила звездная красавица у своих поклонников в сети. Стоит ли говорить, что множество ответов, в основном, «воспевали» красоту артистки.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

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