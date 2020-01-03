Российская певица Алла Пугачева в прошлом году отметила юбилей, дала большие концерты и выпустила фильм

Картина "Тот самый концерт" была сделана на основе ее юбилейных выступлений.

Стоит отметить, что на подготовку концерта в Кремле госкорпорация выделила 40 миллионов рублей. Люди возмутились этому, ведь не понимали смысла тратить казенные средства на спонсирование знаменитости, пишет Дни.ру. Также публику смущала высокая стоимость билетов.

Возвращаясь к фильму - его уже прокатили по кинотеатрам страны, но без особого успеха.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян побывал на показе. По его словам, он не понял, за что заплатили зрители: "Может за возможность увидеть Примадонну на красном стуле?".

Также эксперт отметил, что концерт "не тянет" на юбилейный. Хотя и подтанцовка отличная.

Только вот Пугачева могла бы быть более "дорогой" по декорациям, например. В частности, взять пример с Филиппа Кирковрова, который устраивает хорошие шоу.

"В общем, я бы сказал, что концерт получился на троечку", – высказался Вадим Манукян.

Напомним, в сети активно обсуждают появление Аллы Пугачевой в "Голубом огоньке" на Первом канале.

Вадим Манукян сообщил, что примадонна появилась на экранах прямо перед выступлением президента Владимира Путина - в самое выгодное время. Однако тем самым она и "опозорилась".

Ведь выступление артистки отличалось от общей концепции программы - был показан кусок с концерта Пугачевой "Тот самый концерт".

Манукян сказал, что смотрелось это неорганично и вклейка чувствовалась не единой режиссерской задумкой.

Ранее мы писали, что российский пародист Александр Песков вспомнил, как началась его карьера.

По словам артиста, он в гостях у актера Владимира Никольского изобразил Аллу Пугачеву. Никольский был настолько впечатлен, что сказал Александру - из пародии может выйти отличный номер. Так и получилось.

В 1995 году в Ялте Песков сделал пародию на Пугачеву.

После выступления артист находился в гримерке. В это время пришла Пугачева с огромным букетом и произнесла: "Песков, это тебе!".

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.