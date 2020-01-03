Российская певица Алла Пугачева в прошлом году отметила юбилей, дала большие концерты и выпустила фильм
Картина "Тот самый концерт" была сделана на основе ее юбилейных выступлений.
Стоит отметить, что на подготовку концерта в Кремле госкорпорация выделила 40 миллионов рублей. Люди возмутились этому, ведь не понимали смысла тратить казенные средства на спонсирование знаменитости, пишет Дни.ру. Также публику смущала высокая стоимость билетов.
Возвращаясь к фильму - его уже прокатили по кинотеатрам страны, но без особого успеха.
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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян побывал на показе. По его словам, он не понял, за что заплатили зрители: "Может за возможность увидеть Примадонну на красном стуле?".
Также эксперт отметил, что концерт "не тянет" на юбилейный. Хотя и подтанцовка отличная.
Только вот Пугачева могла бы быть более "дорогой" по декорациям, например. В частности, взять пример с Филиппа Кирковрова, который устраивает хорошие шоу.
"В общем, я бы сказал, что концерт получился на троечку", – высказался Вадим Манукян.
Напомним, в сети активно обсуждают появление Аллы Пугачевой в "Голубом огоньке" на Первом канале.
Вадим Манукян сообщил, что примадонна появилась на экранах прямо перед выступлением президента Владимира Путина - в самое выгодное время. Однако тем самым она и "опозорилась".
Ведь выступление артистки отличалось от общей концепции программы - был показан кусок с концерта Пугачевой "Тот самый концерт".
Манукян сказал, что смотрелось это неорганично и вклейка чувствовалась не единой режиссерской задумкой.
Ранее мы писали, что российский пародист Александр Песков вспомнил, как началась его карьера.
По словам артиста, он в гостях у актера Владимира Никольского изобразил Аллу Пугачеву. Никольский был настолько впечатлен, что сказал Александру - из пародии может выйти отличный номер. Так и получилось.
В 1995 году в Ялте Песков сделал пародию на Пугачеву.
После выступления артист находился в гримерке. В это время пришла Пугачева с огромным букетом и произнесла: "Песков, это тебе!".
Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.
Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.
Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.