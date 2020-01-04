Родственница политика показала всю свою красоту

Красавица-дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала новый пост в Инстаграм

Девушка часто делится фотографиями на своей странице в соцсети, пишет Рoliteka.net. Так, на новом снимке Алла похвасталась идеальной внешностью в светлой рубашке, пугавицы которой расстегнула. Под одеждой виднелась, по всей видимости, майка с глубоким декольте. Перед такой девушкой невозможно устоять.

Красотка демонстрировала в камеру свои новые стильные украшения. Блестящие акссеуары можно заметить на запястье, пальцах и шее.

При этом дочь Добкина улыбается, и игриво смотря в камеру.

За 11 часов пост собрал более 1500 лайков и немного комментариев.

"Лиса-Алиса 🧨🖤", "Очень элегантно!", "Какое колечко хорошее❤️", "Красивое!!! Хорошо смотрится.👍👍👍", "Красотка🔝🖤", "Ух ты кто такой сюрприз сделал? 😨", - написали пользователи сети.

Напомним, солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, опубликовала фото вместе с дочерью Добкина.

На снимке Слава позирует в компании двоих девушек, одной из которых оказалась дочь бывшего депутата Михаила Добкина, Алла.

"Новый год 1 января праздник ? 😂 отмечаете?", - написала Слава.

Алла сделала губы "уточкой", а Слава страстно посмотрела в камеру. При этом на всех было минимум макияжа. Девушки фотографировались на фоне, по всей видимости, белой шторы.

Ранее сообщалось, что Алла Добкина предстала в черном коротеньком платье с необычными лямками, распущенными, слегка растрепанными, волосами, броским макияжем и... босиком.

Алла сидит на столе, вытянув вперед стройные ножки. На одном из снимков она выгнулась в соблазнительной позе, запрокинув голову назад.

Девушка поздравила поклонников с наступившим 2020-м годом.

Ранее мы писали, что дочь скандального политика Михаила Добкина показала пышные формы в маленьком топе.

На снимке Алла позировала с приспущенной кофтой и в облегающем белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«2019 был хороший. А 2020 буде еще светлее и лучше! Уверена», - говорится в подписи.

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