Бывший возлюбленный больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов засветился в Украине

Об этом пишет Politeka.net.

Известный российский актер Сергей Жигунов, который прославился после романа с "моей прекрасной няней" Анастасией Заворотнюк, неожиданно оказался в украинском лесу.

Соответствующие снимки артист опубликовал в своем личном Instagram.

В частности, бывший любовник Анастасии Заворотнюк приехал в оккупированный российскими войсками Крым и решил посетить гору Ай-Петри.

"Ушёл сегодня в лес", - говорится в подписи к снимкам, которые Сергей Жигунов сделал на территории Украины.

"Классные фото у вас всегда", "Совсем без снега", "Красота!", "Только возвращайтесь", "Сразу даже не поняла, что ещё за такой сказочный лес! У нас в Сибири все в снега, глазу непривычно", "А весной там были клещи,не пускали гулять..", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Не исключено, что Сергей Жигунов сделал решить себе "подарок", поехав в оккупированный российскими войсками Крым на свой день рождения.

Ранее мы публиковали детали романа со скандальным любовником, который умудрялся поднимать руку на Анастасию Заворотнюк. Как рассказала подруга актрисы Наталья Бондарчук, речь идет о Сергее Жигунове.

Во время съемок картины "Гоголь. Ближайший" у Анастасии Заворотнюк был тяжелый период в жизни. Она тогда только рассталась со своим любовником Сергеем Жигуновым, а разрыв был очень болезненным.

Популярная актриса призналась своей коллеге по цеху, что Сергей Жигунов часто был слишком груб и поднимал на нее руку.

Бывший любовник больной раком Анастасии Заворотнюк, в свою очередь, эмоционально заявил, что "копаться в чужом грязном белье" могут только люди, которым нечем заняться.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Как сообщала Politeka, рак у Заворотнюк: всплыли детали скандального романа со звездным любовником, "поднимал руку и..."

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