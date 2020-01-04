Российская телеведущая Ольга Бузова недавно удивила своей внешностью

Звезда решила показать свою внешность без макияжа, фотошопа и прически, пишет Рoliteka.net. Недавно она записала видео, посвященное ее большому количеству подписчиков в Инстаграм.

Сейчас на артистку подписаны 18 миллионов человек, о чем она радостно сообщила в публикации. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Спасибо что вы со мной, мои хорошие🙏🏻 Спасибо @dava_m за лучшее видео с 18 млн 🤪 .

Давайте ещё 20??? 😌 дальше - больше 🚀 Ваша Оля 👸🏻", - написала артистка, представ в неожиданном виде.

Фанаты заметили, что у звезды есть отеки под глазами, а также у нее неопрятная прическа и даже видна залысина.

Однако Бузова не обращает внимания на критику и более того не стесняется перед своим новым бойфрендом - Давидом Манукяном.

"Какие они счастливы вдвоём😍 Вы прекрасны!💕", "Какие же вы счастливые 😍😍😍", "Что мы тут все делаем?)😹😹🙈", "Какой ужас🔥 не успеваю следить😂", "Это что такое было щас", "Он такой страшный 😔😔😔😔😔😔", "Какие же они тупые", "Это залысина?", "да уж, залысины страшные, хоть бы не выкладывала... 😲", "Без своих парикмахеров волосы как пакля становятся", "Вы что, все ослепли? Какая нафиг у него любовь? Да он конкретно над ней стебется и выставляет это на всю страну. Любящий мужик так не сделает. А как он ее опозорил в сторис про лучшую певицу🤯🤯🤯", "ещё и залысины её выкладывает, пипец... Как можно такое выложить??? Так бросается в глаза!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольгу Бузову засудили за долги по коммуналке, из-за чего судебные приставы начали ее разыскивать.

Певица задолжала за свою квартиру в Санкт-Петербурге управляющей компании с названием "Космосервис".

Также известно, что телеведущая всячески игнорировала обращения управляющей компании, поэтому дело передали в суд.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова показала себя и свою танцевальную пластику в провокационном платье. Изюминкой наряда стало откровенное декольте.

Ольга много работает на съемках, но успевает уделить внимание своим красивым и сексуальным нарядам.

Напомним, Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!"

А еще Politeka писала, что Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы

Таке Politeka сообщала, что Бузова в одних трусах устроила переполох в России.