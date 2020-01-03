Так президентов еще не сравнивали

Лидер коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, в чем главая разница между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным

Об этом музыкант рассказал в интервью изданию Forbes.

По его словам, он считает Владимира Зеленского и Владимира Путина профессиональными политиками, которые имеют высокие рейтинги доверия среди населения.

Говоря о Зеленском, лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров напомнил, что ему удалось прийти в большую политику с помощью сериала.

"Зеленский — совершенно профессиональный политик. Он на почве сериала "Слуга народа" подготовился, стал профессиональным политиком, затем вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот почему Путин отличается от Зеленского? И того, и другого показывают по телевизору", - утверждает музыкант.

Подытоживая, Сергей Шнуров также заметил, что обоим президентам удалось выстроить удачно свою политическую карьеру.

Ранее известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, как воспитывал своих детей. Отметим, что у солиста группы «Ленинград» двое детей – 25-летняя дочь Серафима и 18-летний Аполлон.

По словам Шнурова, он поддерживает наследников в финансовом плане, но в самом воспитании активного участия не принимает. Из-за этого, он начал общение со своей дочерью лишь когда ей исполнилось 18 лет.

Сейчас, несмотря на ввсе конфликты и ссоры, знаменитость поддерживает общение до своими детьми и с удовольствием проводит с ними время.

Шнуров рассказал, что вместе с наследниками любит посещать музеи. По словам артиста, большего общения им не требуется.

Также мы рассказывали о разводе Сергея Шнурова с Матильдой. Звездная пара прожила вместе 11 лет, из которых восемь лет в браке.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал Шнуров.

Напомним, Сергей Шнуров высмеял церковные распри в Минске.

Как сообщала Politeka, названы пять здоровых привычек Сергея Шнурова: экзотические фрукты и пробежки с котом.

Также Politeka писала, что Шнуров впервые вышел в свет с избранницей, которая годится ему в дочери.