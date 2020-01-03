Лидер коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, в чем главая разница между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным

Об этом музыкант рассказал в интервью изданию Forbes.

По его словам, он считает Владимира Зеленского и Владимира Путина профессиональными политиками, которые имеют высокие рейтинги доверия среди населения.

шнуров

Говоря о Зеленском, лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров напомнил, что ему удалось прийти в большую политику с помощью сериала.

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"Зеленский — совершенно профессиональный политик. Он на почве сериала "Слуга народа" подготовился, стал профессиональным политиком, затем вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот почему Путин отличается от Зеленского? И того, и другого показывают по телевизору", - утверждает музыкант.

Подытоживая, Сергей Шнуров также заметил, что обоим президентам удалось выстроить удачно свою политическую карьеру.

зеленский, путин

Ранее известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, как воспитывал своих детей. Отметим, что у солиста группы «Ленинград» двое детей – 25-летняя дочь Серафима и 18-летний Аполлон.

По словам Шнурова, он поддерживает наследников в финансовом плане, но в самом воспитании активного участия не принимает. Из-за этого, он начал общение со своей дочерью лишь когда ей исполнилось 18 лет. 

Сейчас, несмотря на ввсе конфликты и ссоры, знаменитость поддерживает общение до своими детьми и с удовольствием проводит с ними время.

Шнуров рассказал, что вместе с наследниками любит посещать музеи. По словам артиста, большего общения им не требуется.

Также мы рассказывали о разводе Сергея Шнурова с Матильдой. Звездная пара прожила вместе 11 лет, из которых восемь лет в браке.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал Шнуров.

Напомним, Сергей Шнуров высмеял церковные распри в Минске.

Как сообщала Politeka, названы пять здоровых привычек Сергея Шнурова: экзотические фрукты и пробежки с котом.

Также Politeka писала, что Шнуров впервые вышел в свет с избранницей, которая годится ему в дочери.