45-летнюю российскую певицу Наташу Королеву накрыла ностальгия. Артистка вспомнила времена "Старых песен о главном"
Как передает Politeka.net, Королева поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадром из цикла новогодних музыкальных фильмов "Старые песни о главном" 1995 года, когда она играла дочь председателя.
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"Какой же душевный фильм #старыепесниоглавном !!!Как все мои коллеги честно играют свои роли, всем веришь, всем высший бал по мастерству актера!!! Знаковый фильм!!! А значит Друзья мои, мы в истории и Можно уже снимать 20 лет спустя !!! #наташакоролева #символюности @1tv", - подписала снимок звезда.
Комментирущие начали вспоминать былые времена вслед за Королевой.
"25 лет! Мне было 19 И. Николаеву 33, Агутину и Преснякову - 28
Софье Михайловне - 48👏🏻👏🏻👏🏻 И все женщины в фильме естественные , без хирургических вмешательств! Красотки! 💖"
"Обожаю ♥️😍И каждый раз смотрю с удовольствием.Действительно был замечательный проект 🔥"
"Да! 1995 год! С удовольствием посмотрела!👍😁"
"Смотрели! Ностальгировали!!! Вы не изменились!!! Как и многие Ваши товарищи! А ведь 25 лет прошло - как один день!"
"Как же я любила его пересматривать ))))) 25 лет ... вот время то летит 🙈"
" Ах, Наташа, бередите душу... ❤️"
"Этот фильм можно смотреть вечно,удовольствие колоссальное😍"
Ранее мы сообщали, Королева обескуражила новогодним видео, которым она поделилась в Инстаграм. Опухшая, без макияжа, с бокалом шампанского - звезда непритяно удивила поклонников. Более того, она еще и бесцеремонно заигрывала с друзьями. При этом ее супруга Тарзана рядом не было.
«Всё обалдеть. только дочка, 8 лет ,говорит, что же она не накрашена, Наташа.», – пишет пользовательница сети.
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