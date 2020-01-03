45-летнюю российскую певицу Наташу Королеву накрыла ностальгия. Артистка вспомнила времена "Старых песен о главном"

Как передает Politeka.net, Королева поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадром из цикла новогодних музыкальных фильмов "Старые песни о главном" 1995 года, когда она играла дочь председателя.

20-летняя Наташа с венком из ромашек на голове взбудоражила сеть.

"Какой же душевный фильм #старыепесниоглавном !!!Как все мои коллеги честно играют свои роли, всем веришь, всем высший бал по мастерству актера!!! Знаковый фильм!!! А значит Друзья мои, мы в истории и Можно уже снимать 20 лет спустя !!! #наташакоролева #символюности @1tv", - подписала снимок звезда.

Комментирущие начали вспоминать былые времена вслед за Королевой.

"25 лет! Мне было 19 И. Николаеву 33, Агутину и Преснякову - 28

Софье Михайловне - 48👏🏻👏🏻👏🏻 И все женщины в фильме естественные , без хирургических вмешательств! Красотки! 💖"

"Обожаю ♥️😍И каждый раз смотрю с удовольствием.Действительно был замечательный проект 🔥"

"Да! 1995 год! С удовольствием посмотрела!👍😁"

"Смотрели! Ностальгировали!!! Вы не изменились!!! Как и многие Ваши товарищи! А ведь 25 лет прошло - как один день!"

"Как же я любила его пересматривать ))))) 25 лет ... вот время то летит 🙈"

" Ах, Наташа, бередите душу... ❤️"

"Этот фильм можно смотреть вечно,удовольствие колоссальное😍"

Ранее мы сообщали, Королева обескуражила новогодним видео, которым она поделилась в Инстаграм. Опухшая, без макияжа, с бокалом шампанского - звезда непритяно удивила поклонников. Более того, она еще и бесцеремонно заигрывала с друзьями. При этом ее супруга Тарзана рядом не было.

«Всё обалдеть. только дочка, 8 лет ,говорит, что же она не накрашена, Наташа.», – пишет пользовательница сети.

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