Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

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Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт снег😂😂😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, а также излюбленным образом - задрала ногу к небу, хвастаясь шпагатом. 

 «Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт снег😂😂😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова», – подписала небольшое видео Волочкова.

Как и ожидалось, пользователи сети не остались в стороне:

«Как красиво, Анастасия. Шикарное платье на шикарной девушке😍», «Смотри ,а то улетишь», «Очень красиво получилось и вправду...смотреть эстетично!», «И хлынул дождь!!!!!», «И снег пошёл Настя💕☀️👏👏👏Спасибо», «Ну хоть что то красивое🔥», «Смотри не обос**ись», «Неужели, платье норм 👏», «Очень красиво 😊»Свою старую *** проветриваешь», «Как красиво 🔥», «Шикарное платье в сочетании шпагата! ❤️🤗».

Ранее Волочкова опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

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