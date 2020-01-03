Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, а также излюбленным образом - задрала ногу к небу, хвастаясь шпагатом.

«Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт снег😂😂😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова», – подписала небольшое видео Волочкова.

Как и ожидалось, пользователи сети не остались в стороне:

«Как красиво, Анастасия. Шикарное платье на шикарной девушке😍», «Смотри ,а то улетишь», «Очень красиво получилось и вправду...смотреть эстетично!», «И хлынул дождь!!!!!», «И снег пошёл Настя💕☀️👏👏👏Спасибо», «Ну хоть что то красивое🔥», «Смотри не обос**ись», «Неужели, платье норм 👏», «Очень красиво 😊»Свою старую *** проветриваешь», «Как красиво 🔥», «Шикарное платье в сочетании шпагата! ❤️🤗».

Ранее Волочкова опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

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