Бывшая солистка российской группы "Серебро", Ольга Серябкина (MOLLY), часто демонстрирует свое красивое тело

Поклонники не могут оторваться от фигуры звезды и создали фан-страничку, где публикуют соответствующие снимки Серябкиной, пишет Рoliteka.net.

Так, на фото Оля застыла в пикантной позе, стоя на четвереньках. На ней - топ со стразами, который оголил ее тонкую талию и такая же юбочка с блестящими колготками.

Оля оперлась об телевизор и томно смотрит в объектив. Ее макияж сдела с акцентом на глаза с красивыми тенями.

"Мысль эта была как зазубренная стрела в моей груди: она рвала меня, когда я пыталась ее извлечь, убивала, когда воспоминания загоняли ее глубже", - написано в посте.

Почти за полчаса публикация с фотографией артистки собрал около 700 лайков и чуть комментариев.

"Это осколки любви...", "Супер ляшки попа и груди 😍😍😍", "Ух, красавица!", "Не печалься это пройдёт. Верь в хорошее🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Шикарная", "Красотка 🔥🔥🔥🌹🌹🌹","Ух, какая!", - написали пользователи сети.



Напомним, Ольга Серябкина , похвасталась стройным телом в своем Инстаграм.

На снимке артистка предстала в коротком топе и серой куртке.

Оля продемонстрировала идеальные изгибы. Артистка закинула руку на голову и приоткрыла губы. Завершал горячий образ томный взгляд.

В своем посте Серябкина рассказала, что создала эмодзи-стикеры, которые, по ее мнению, будут актуальными.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина продемонстрировала пышные формы в прозрачном наряде.

Артистка предстала в белом прозрачном платье, выставив напоказ идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«2 Jan...2020 лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать)). Ем, сплю, смотрю фильмы. Рассказывайте какой была праздничная ночь? Были треш-моменты? Или все прошло гладко?», - говорится в подписи.

Напомним также, что Серябкина продемонстрировала пышные формы.

На фото звезда красовалась в белом - пижамный бельевой комплект выгодно подчеркнул фигуру артистки.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.