Анна Семенович вновь покорила сердца своих фанатов внешним видом

Российская артистка предстала в ярком стильном, и, местами откровенном наряде перед публикой в сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

Российская певица Анна Семенович позировала в фиолетового оттенка брючном костюме под пояс и черной, вероятно, майке или боди. Последняя, выгодно подчеркнула выдающиеся формы артистки:

«Как же я счастлива, что все новогодние праздники я могу встречаться с моим зрителем на концертах 🙏🎊 Я со сцены вижу счастливые лица, которые подпевают мои песни…», - подписала артистка новое фото.

К слову, свои реальные размеры певица засветила ранее на новогоднем концерте - в розовой шубке и черном платье. Как оказалось, ее фигура в реальности совершенно не та "фигура", которую она активно демонстрирует в соцсетях.

Кажется, что артистка существенно располнела и даже черное платьице и аксессуары не смогли "скрасить" ее полноту.

Как бы там ни было, в сети активно "пошумели" на эту тему, но и отметили, что рождественские расцветки - очень к лицу пышногрудой артистке.

Ранее мы сообщали, Семенович оригинально поздравила поклонников с новым 2020-м годом. Певица поделилась в Инстаграм роликом, сделанном из кусочков прошлых видео. Так что артистка собрала воедино полюбившиеся за год разные образы. Правда, одна деталь все же их, безусловно, объединяет - это роскошные формы красавицы, что пленили миллионы мужских сердец. В кадре Семенович танцует, плавно и сексапильно двигаясь под музыку.

Певица поздравила фанатов и сообщила, что хочет в новом году исполнить свою мечту - побывать в Японии.

"Мои дорогие, с наступающим вас Новым годом 🎄 Я не буду подводить итоги, но поставлю для себя и для вас пару целей на следующий 2020 год ⭐️ Стать ещё счастливее, начать делать то, что давно откладывала на завтра, постараться стать лучшей версией себя, слетать в Японию 🤩 и двигаться только вперёд в своей профессии 🍀 Пусть все наши мечты сбываются и Жизнь в удовольствие, будет нашей реальностью 🙏🏼 Люблю вас, мои хорошие! Спасибо, что все это время со мной ❤️ Веселого нам всем праздника 🤪 и легкого состояния здоровья завтра утром 😂😂😘 🤪🎉С Новым годом 🎉", - подписала ролик певица.

Поклонники остались в восторге от поздравления звезды:

"Анна семенович Се*сбомбочка❤️"

"Бомбическая. ПРЕЛЕСТЬ НЕ ЗЕМНАЯ🔥"

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