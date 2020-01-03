Надежда Матвеева потрясла прелестями в неудобной позе на пляже

51-летняя Надежда Матвеева, экс-ведущая программы «Все буде добре» и участница шоу «Танці з зірками» продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже в заливе Ялонг, Санья (Китай). Видео, на котором телеведущая прыгает, делает мостик и задирает трусы купальника, она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В подписи к видео Матвеева объяснила, почему задирала свои бикини на камеру: «Полные трусы песка 😂😁😄🤣».

Также она спросила у поклонников в сети, какая выходка им больше пришлась по вкусу:

«Что вам больше понравилось: мостик, переворот или прыжок?😂😁😄🤣».

Отметим, что у 51-летней Матвеевой в моменте, когда она катится по пляжу в море, можно заметить целлюлит на ногах. Однако же, это нисколько не сковывает Матвееву, напротив, она своим видом и поведением, показывает, как можно быть наслаждаться собой и своим телом на пляже.

В комментариях пользователи отметили, что им понравилось все, а также добавили, что она шикарно выглядит.

«Фигура конечно отпад. ! Вы умничка большая, Надежда 👏👏👏», «Надя, Вы пример того, как шикарно можно выглядеть», «Вы как краб😜😜», «Мост! Почти как Патона», «Класс», «позитивная крутая умничка», «Мне кажется, кто-то влюбился!😍🔥❤️», «Зато натурал ьный загар😍🙌💖 хочется уже лето🎉», «Радость бытия», «Прикольно все,Вы класнючая 😙😍😆», «Мост и переворот. Молодец!», «Надя, это вы?😨😨 Ничего себе красотка», – написали в сети.

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