Обычно, любительница показать себя при минимуме одежды, а ото и вовсе без нее – Анна Седокова – удивила фанов «скромностью»
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.
Анна Седокова, очевидно, отправилась на горно-лыжный курорт – в этот раз, обычно, «горячо» любящая показаться без одежды и посветить своими прелестями в откровенных нарядах певица – предстала пред публикой укутанная с ног до головы.
Поднимаясь на подъемнике на спуск или возвращаясь с него – артистка, в добавок, к своей сегодняшней «степенной» публикации еще и о книгах заговорила:
«Какие https://instagram.com/explore/tags/книги/ читают успешные и знаменитые женщины? Сохраняйте себе Я сдаюсь. Это самый полезный список из всех, что я когда-либо делала для вас, лучше же не будет…», - продолжительно подписала исполнительница свое фото.
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Поклонников не устает удивлять бодрость и стремление к популярности и без того известнейшей исполнительницы – экс-участницы ВИА Гра:
«Вы просто молодчинка!»
«Очень очки классные»
«Как погодка?»
«Супер, спасибо за список»
«Красотка»
Напомним, ранее Анна Седокова со своим возлюбленным рассказали о пополнении в семье.
По словам артистки и спортсмена, они готовы к тому, что их семья, возможно, станет больше.
Так на опубликованном фото парочка – Анна Седокова и Яннис Тимма позируют не прильнув друг другу, как это привыкли наблюдать поклонники артистки, а стоя порознь в лифте. Выражения лиц у знаменитостей, мягко говоря, унылые:
«Ох и день сегодня .И наревелись и намечтались. И опять расстроились. Вы видели стори ( .. Мы решили, что наша семья готова стать больше. Только не падайте в обморок мы поняли, что хотим, чтобы наша семья стала больше…», - подписала Седокова фото и речь в огромном посте шла о том, что они побывали в питомнике и решили обзавестись песиком.
По словам певицы, детей о новых «членах семьи» уже оповестили, вот только что-то там пока с выбором щеночков не заладилось…
Поклонники пишут паре слова поддержки и восхищения, некоторые сразу не поняли, почему же на фото присутствует некий «холодок» между влюбленными, но потом дошли до мысли о том, что знаменитости просто очень устали за день.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
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