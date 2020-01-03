Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой решил порадовать поклонников атмосферными кадрами со своей молодой женой
Так на фото возлюбленная предстала, казалось бы, в вполне приличном виде, но поклонники звездной красавицы тут же сыскали пикантный нюанс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.
Избранницей сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старшего из внуков Аллы Борисовны Никиты - как известно, стала модель Алена Краснова. Так на личных, опубликованных тематических фото - муж и жена Пресняковы предстали в зимних "нарядах". Но Алена под весьма, визуально кажущийся плотным свитер, забыла надеть бра.
Одежда так эффектно подчеркнула анатомические особенности груди девушки, что поклонники тут же "запели" о привлекательности звезды сети в девичестве Красновой, в адрес же пары - в комментариях было всего несколько типичных пожеланий "всего наилучшего семье в новом году".
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Ранее, на других новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».
Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.
Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.
Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.
Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.
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