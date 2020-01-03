Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой решил порадовать поклонников атмосферными кадрами со своей молодой женой

Так на фото возлюбленная предстала, казалось бы, в вполне приличном виде, но поклонники звездной красавицы тут же сыскали пикантный нюанс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Избранницей сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старшего из внуков Аллы Борисовны Никиты - как известно, стала модель Алена Краснова. Так на личных, опубликованных тематических фото - муж и жена Пресняковы предстали в зимних "нарядах". Но Алена под весьма, визуально кажущийся плотным свитер, забыла надеть бра.

Одежда так эффектно подчеркнула анатомические особенности груди девушки, что поклонники тут же "запели" о привлекательности звезды сети в девичестве Красновой, в адрес же пары - в комментариях было всего несколько типичных пожеланий "всего наилучшего семье в новом году".

Ранее, на других новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».

Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.

Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.

Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.

Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, мышцы не работают: внука Пугачевой спасают врачи, фото из больницы.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».