"Вот так и надо жить"

45-летняя российская певица Наташа Королева показала, как проводит новогодние праздники с семьей

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась кадрами, на которых предстала вместе с 49-летним мужем Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан, и 17-летним сыном Архипом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В кадре Наташа с ярким макияжем и необычным обручем с цветами на голове, Тарзан в кепке "Супер Марио", а их сын в кофте с капюшоном с "ушами и глазами".

Веселая семейка в полном сборе поздравила фанатов с новым 2020-м годом.

"С моей семьей не соскучишься !!! Супер Марио @tarzan___official Рудольф @arkhipglushko !!! #новыйгод #семья #зажигаем #наташакоролева", - подписала видео Королева.

Комментирующие пришли в восторг от звездной пары и их сына. Их неподдельное счастье и сплошной позитив подкупили поклонников.

"Умница наша!!💖👌Так держать!Веселушка-хохотушка2⚘и сплошной позитиФфф...😂"

"Ой как нравится вся ваша семья❤️"

"Такая классная семья!!!!👍🏻👍🏻"

"Как сын похож на папу, копия"

"Сын вылитый папа.Ему надо только научиться не смущаться быть более свободным.С такими родителями надо то же быть зажигательным!!"

"Вот так и надо жить🔥"

"Наташка абажаю твою семью каждого за что то. Тарзана за то, что он делает тебя СЧАСТЛИВОЙ, сына за то что не звездится и пальцы не веером, тебя за то что открытая , чистая душой без выпендросов"

Ранее мы сообщали, Королева поделилась снимком 25-летней давности. Артистка выложила скрин из цикла музыкальных новогодних фильмов "Старые песни о главном" 1995 года, где она играла дочь председателя. 20-летняя красотка впечатлила фанатов. Правда, многие отметили, что она практически не изменилась.

"Как же я любила его пересматривать ))))) 25 лет ... вот время то летит 🙈"

" Ах, Наташа, бередите душу... ❤️"