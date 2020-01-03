45-летняя российская певица Наташа Королева показала, как проводит новогодние праздники с семьей
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась кадрами, на которых предстала вместе с 49-летним мужем Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан, и 17-летним сыном Архипом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
В кадре Наташа с ярким макияжем и необычным обручем с цветами на голове, Тарзан в кепке "Супер Марио", а их сын в кофте с капюшоном с "ушами и глазами".
ПриватБанк блокирует счета и списывает все деньги, началась паника: детали скандала
Звезда "Танців з зірками" покорила пикантными формами в бикини: "Фигурка то, что надо"
"Хорошо получилась": веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, кадры "красоты"
Усик оказался любовником Кравец из "Квартала 95", Кошевой не сдержался: скандальное видео
Веселая семейка в полном сборе поздравила фанатов с новым 2020-м годом.
"С моей семьей не соскучишься !!! Супер Марио @tarzan___official Рудольф @arkhipglushko !!! #новыйгод #семья #зажигаем #наташакоролева", - подписала видео Королева.
Комментирующие пришли в восторг от звездной пары и их сына. Их неподдельное счастье и сплошной позитив подкупили поклонников.
"Умница наша!!💖👌Так держать!Веселушка-хохотушка2⚘и сплошной позитиФфф...😂"
"Ой как нравится вся ваша семья❤️"
"Такая классная семья!!!!👍🏻👍🏻"
"Как сын похож на папу, копия"
"Сын вылитый папа.Ему надо только научиться не смущаться быть более свободным.С такими родителями надо то же быть зажигательным!!"
"Вот так и надо жить🔥"
"Наташка абажаю твою семью каждого за что то. Тарзана за то, что он делает тебя СЧАСТЛИВОЙ, сына за то что не звездится и пальцы не веером, тебя за то что открытая , чистая душой без выпендросов"
Ранее мы сообщали, Королева поделилась снимком 25-летней давности. Артистка выложила скрин из цикла музыкальных новогодних фильмов "Старые песни о главном" 1995 года, где она играла дочь председателя. 20-летняя красотка впечатлила фанатов. Правда, многие отметили, что она практически не изменилась.
"Как же я любила его пересматривать ))))) 25 лет ... вот время то летит 🙈"
" Ах, Наташа, бередите душу... ❤️"
Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности
Как сообщала Politeka, сын Королевой засветился на недетской попойке, звезда не сдержалась: "Угомонитесь!".
Как сообщала Politeka, сын Королевой и Тарзана спел песню украинца и взбесил россиян: «Пора родину защищать!»