Популярная украинская исполнительница Гайтана сверкнула роскошными формами в элегантном платье

Как сообщает Poiteka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

Так, певицу можно заметить в длинном платье, которое элегантно оголяет ее пышные формы. При этом звезда гуляет на фоне белых елок, которые разглядывают люди. На фоне звучит одна из ее песен.

Уточним, что поскольку кадры Гайтана разместила в Stories, украинцы были лишены возможности комментировать происходящее.

Как сообщалось ранее, 40-летняя украинская исполнительница Гайтана отмечает новогодние праздники в Карпатах.

Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала в пикантной позе, облокотившись на перекладину. Гайтана, судя по геометке, находится в "Radisson Blu Resort" в Буковеле. Красавица решила насладиться видом, а заодно похвастаться в соцсети приятным моментом из жизни.

На ней темно-синяя рубашка с вышивкой и такого же цвета джинсы. Певица смотрит в объектив через плечо, повернувшись спиной и выпятив "пятую точку". Слегка растрепанные кучерявые волосы, солнечные очки на лице и едва заметная улыбка: артистка явно довольна отдыхом.

Гайтана лаконично поздравила поклонников с наступившим новым годом.

"2020🔥#гайтананамереваются", - подписала она фото.

За 11 часов кадр лайкнуло почти тысяча человек.

Также мы сообщали, певица произвела фурор откровенным нарядом, поделившись кадром в соцсети. На ней платье темного цвета с блестками, а от зоны декольте невозможно отвести взгляд. Очевидно, что на Гайтане нет белья, что дает ее образу пикантную изюминку.

Напомним, Гайтана показала сочные формы прямо в полете

А еще Politeka сообщала, что неугомонная Гайтана сверкнула объемными округлостями