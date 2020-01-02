40-летняя украинская исполнительница Гайтана отмечает новогодние праздники в Карпатах

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала в пикантной позе, облокотившись на перекладину. Гайтана, судя по геометке, находится в "Radisson Blu Resort" в Буковеле. Красавица решила насладиться видом, а заодно похвастаться в соцсети приятным моментом из жизни.

На ней темно-синяя рубашка с вышивкой и такого же цвета джинсы. Певица смотрит в объектив через плечо, повернувшись спиной и выпятив "пятую точку". Слегка растрепанные кучерявые волосы, солнечные очки на лице и едва заметная улыбка: артистка явно довольна отдыхом.

Гайтана лаконично поздравила поклонников с наступившим новым годом.

"2020🔥#гайтананамереваются", - подписала она фото.

За 11 часов кадр лайкнуло почти тысяча человек.

Ранее мы сообщали, певица произвела фурор откровенным нарядом, поделившись кадром в соцсети. На ней платье темного цвета с блестками, а от зоны декольте невозможно отвести взгляд. Очевидно, что на Гайтане нет белья, что дает ее образу пикантную изюминку.

"А вы ждете на чудо?", - подписала фото Гайтана.

Комментирующие рассыпались в комплиментах горячей красотке:

"Не то слово. Но если его ждать, то его не произойдет.", "Да", "Очень жду, С наступающим. "Похожа чем-то на Тину Тернер", "Красивая. Чаще бы по радио слышать и по ТВ видеть".

Также мы рассказывали, Гайтана поделилась еще одним снимком с этого же выступления, но сделанным под другим ракурсом. Все то же декольте, которое открылось с новой стороны: по-прежнему пышные формы певицы не смогли не зацепить ее фанатов. Звезда еле сумела удержать свое главное достоинство в корсете.

"Почувствуйте праздник", - написала исполнительница.

Напомним, Гайтана показала сочные формы прямо в полете

А еще Politeka сообщала, что неугомонная Гайтана сверкнула объемными округлостями