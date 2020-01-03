Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут ошеломила признанием о своем коллеге Сергее Притуле

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Так, ведущая удивила ответом на вопрос о том, что думает о бывшем коллеге Сергее Притуле.

«Скучаю. Потому что я из тех, кто если любит, то навсегда», - отметила она.

В то же время Фреймут рассказала, почему не будет принимать участие в новом сезоне популярного шоу «Від пацанки до панянки».

«Хороший проект, но без меня. Потому что в компании моего мужа… Муж и жена работать вместе не могут», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала новые фото с отдыха. Знаменитость полетела отдыхать в канун Нового года в ОАЭ.

Так на новых опубликованных фото Ольга Фреймут резвится со своими детьми, в частности - показала младшего сына и супруга, но, правда, со спины.

На отдыхе малыш поиграл в снежки, но, естественно, из снега искусственного, а со старшей дочерью Златой Ольга каталась на мега-популярных американских горках.

Поклонники отметили, что Ольга выглядит счастливой, но исхудавшей, и ей не мешало бы немного поправиться, а то, цитируем, "аж кости торчат". Также, судя, по опубликованным фото, фаны звезды решили, что отель, в котором она остановилась вместе со всей своей семьей и няней - не из "дешевых", кто-то даже пошутил на тему, мол, да уж, тараканы здесь точно не бегают.

Напомним, Фреймут угодила в громкий скандал из-за «косячка» в эфире на ТВ: «Это шлак и дно».

А еще Politeka сообщала, что Фреймут с младшей дочерью покорила своих фанатов.

Также Politeka сообщала, что Фреймут взорвала сеть фото с молодой красавицей-сестрой.