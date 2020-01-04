Поклонники больной раком Анастасии Заворотнюк не поверили в искренность слов известной актрисы

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в честь Нового года тяжелобольная звезда Анастасия Заворотнюк обратилась к своим фанатам и поблагодарила за поддержку в борьбе с недугом.

"Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!", – говорилось в сообщении, которое было опубликовано на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram.

Также звезда поблагодарила своих верных поклонников за теплые слова, молитвы и поддержку.

Многие фанаты обрадовались обращению Анастасии Заворотнюк и пожелали звезде скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

Но в комментариях затисались и хейтеры, которые засомневались в искренности слов Анастасии Заворотнюк, устроив настоящую атаку на известную актрису.

"Настя, дорогая, с Новым годом! Здоровья! Горжусь знакомством", "Пусть небеса пошлют крепкого здравия и светлого счастья в Новый год, путь благословение Господа всегда будет с Вами, пусть Ваш путь освещает добрый Ангел и яркий свет удачи", "Молимся о здоровье! Поправляйся, Настя!", "Знахарь был. Сказал, что это не рак", " Настя, у вас нет онкологии! Диагноз другой", "Опухоль рассосалась", - написали они в комментариях под публикацией звезды.

Ранее мы сообщали о том, что любовника Анастасии Заворотнюк засекли в украинском лесу.

В частности, бывший любовник Анастасии Заворотнюк приехал в оккупированный российскими войсками Крым и решил посетить гору Ай-Петри.

"Ушёл сегодня в лес", - говорится в подписи к снимкам, которые Сергей Жигунов сделал на территории Украины.

Скорее всего, Сергей Жигунов сделал решить себе "подарок", поехав в оккупированный российскими войсками Крым на свой день рождения.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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