Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее это не останавливает, пишет Politeka.net.

На этот раз балерина поделилась очень откровенным видео.

Балерину запечатлели только в одних бикини на краю бассейна, а грудь она прикрыла руками.

"Утренний Тайский бриз..🌴 Глазами Леночки", - подписала данный ролик Волочкова.

Своим провокационным видео она вызвала шквал критики в свою сторону, но были и те, кто оценил голые купания балерины.



"Фу какой ужас", "Оно не тонет", "Шарахается здесь по острову одна, с тетками, бесконечно просит их ее фотографировать. Уже не знает, как ещё оголиться, чтобы кто-нибудь обратил внимание. Внешне стала похожа на транса. И одежда полный треш!!!!", " Настя... Наверное такой кайф ??? Круто...", " Что блины-лепешки закрыла?? , показала бы уже, хоть посмеялись бы над "красотой", - писали подписчики балерины.

Ранее Волочкова поделилась снимком перед отлетом на отдых.

Вырядилась балерина довольно пестро: меховая шубка и платье в пол, мягко говоря, не очень дополняли друг друга. В руках артистка держала букет белых роз, а венцом образа стали босоножки, которые она предпочла явно не по погоде.

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