Эффектная блондинка-модель, которая приходится внучкой самой Софии Ротару, показала «миниатюру» на тему перфектного утра

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной красавицы. Так на новых опубликованных кадрах с отдыха, Соня Евдокименко позирует в одном из самых престижных отелей мира и Европы в частности.

На одном из фото Соня спустила халат с плеч и держит в руках чашечку чая или кофе, вероятно:

«Здравствуйте, доброе утро», - подписала модель свой снимок сразу на двух языках, что в переводе звучат именно так. Сейчас, по всему видимому, внучка Софьи Михайловны сменила локацию и из пасмурного северного побережья Штатов переместилась в солнечный Монако.

Кроме того, поклонники стройной красавицы отметили, что она сменила имидж – укоротила челку. Поклонники также отметили, что вид фото – практически идеален, и даже обыкновенный белый халат очень идет модели.

Напомним также, внучка известнейшей певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала фото, на котором позирует в стильном спортивном наряде и показала любовь к украиской традиции.

Так на новых опубликованный кадрах со сториз девушка показала, ка прогуливается в холодном Нью-Йорке, а также собирается обедать - на столе был апеетитный борщ с пампушками. А после, видимо, точенная Соня решили позганять калории от сытного блюда в спортзале.

Артиска показала, в частности, с последней локации весьма откровенное фото - она в черном спортивном костюме расставила ноги и сделала сэлфи у зеркала. Но, справедливости ради стоит отметить, что девушка лишнего кадрами не засветила - у нее по большей части все снимки приличные, стильные.

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