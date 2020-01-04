В сериале "Сваты" появится новый актер

Дата выхода комедийной ленты производства Студии "Квартал-95" на экраны неизвестна, однако в проекте уже появился новый персонаж.

В частности, на днях стало известно, что помимо сцен с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак, а также с директором сельского клуба Палычем (его роль исполнит российский актер Михаил Трухин), предстоят съемки «детских сцен» из жизни все той же Валентины Будько, которую сыграет юная украинская актриса Мария Тарасова.

За плечами девочки уже 40 ролей.

Мария родилась в Киеве 11 апреля 2007-го и начала сниматься уже в четырехлетнем возрасте. Помимо кино, девочка также занимается музыкой и увлекается эстрадными танцами.

Ранее мы сообщали, что сыгравшая Валюху в "Сватах" Татьяна Кравченко, удивила новогодним поздравлением в своем микроблоге в Инстаграм.

Она предстала в красном спортивном костюме на лыжах в лесу.

Здоровый румянец на щеках и целеустремленный взгляд артистки говорят о том, что она настроена решительно изменить свою жизнь с нового года и вплотную заняться собой.

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж

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