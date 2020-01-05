Известная гимнастка, которая участвовала в популярном ТВ-шоу «Танці з зірками», дошла до финала и полюбилась многим зрителям, Анна Ризатдинова позировала в откровенной позе
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинской знаменитости.
Так любимица звездного тренера Влада Ямы на проекте «Танці з зірками» - танцор неоднократно в своих заключениях после выступлений Анны и ее партнера на паркете высказывался в адрес пары очень лестно, показала эффектные студийные кадры:
«Я ненавидел каждую минуту тренировок, но я сказал себе: «Довольно. Пострадай сейчас и проживи остаток жизни чемпионом» Моххамед Али», - подписала Ризатдинова свое новое фото.
На снимке звездная красавица так подняла ногу в вертикальном шпагате, что ее поклонники просто, кажется, лишились дара речи от увиденного – все были просто в восторге:
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«Умничка»
«Ничего себе»
«Круто»
Более того, Анна позировала в коротеньком топе-леопарде и облегающих лосинах – вместе с собранными в высокий хвост волосами и уверенным взглядом спортсменки – образ получился просто великолепным.
Ранее мы писали, что недавно гимнастка предстала в спортивном, обтягивающем костюме и кроссовках.
Внимание подписчиков привлекло то, что Ризатдинова растянулась стоя в шпагате - девушка подняла ногу выше своей головы.
"Всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто помните, что #cocacola продавала только 25 бутылок в первый год", - написала Анна.
Напомним также, что Анна позировала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, а поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию
Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.
"Под Новый год мечты сбываются ✨!...", - написала она.
Лишь за 15 минут пост звезды получил более 1000 лайков и много комментариев.
"Красотка", "Снегурочка просто нереальная", "Самая красивая снегурочка", "Красотка🔥😍", "Очень красивое фото", "Очень красиво", "Просто вау", - написали пользователи сети.
Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"
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