Артистка поразила видом в наряде с леопардовым принтом

Известная гимнастка, которая участвовала в популярном ТВ-шоу «Танці з зірками», дошла до финала и полюбилась многим зрителям, Анна Ризатдинова позировала в откровенной позе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинской знаменитости.

Так любимица звездного тренера Влада Ямы на проекте «Танці з зірками» - танцор неоднократно в своих заключениях после выступлений Анны и ее партнера на паркете высказывался в адрес пары очень лестно, показала эффектные студийные кадры:

«Я ненавидел каждую минуту тренировок, но я сказал себе: «Довольно. Пострадай сейчас и проживи остаток жизни чемпионом» Моххамед Али», - подписала Ризатдинова свое новое фото.

На снимке звездная красавица так подняла ногу в вертикальном шпагате, что ее поклонники просто, кажется, лишились дара речи от увиденного – все были просто в восторге:

«Умничка»

«Ничего себе»

«Круто»

Более того, Анна позировала в коротеньком топе-леопарде и облегающих лосинах – вместе с собранными в высокий хвост волосами и уверенным взглядом спортсменки – образ получился просто великолепным.

Ранее мы писали, что недавно гимнастка предстала в спортивном, обтягивающем костюме и кроссовках.

Внимание подписчиков привлекло то, что Ризатдинова растянулась стоя в шпагате - девушка подняла ногу выше своей головы.

"Всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто помните, что #cocacola продавала только 25 бутылок в первый год", - написала Анна.

Напомним также, что Анна позировала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, а поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию

Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.

"Под Новый год мечты сбываются ✨!...", - написала она.

Лишь за 15 минут пост звезды получил более 1000 лайков и много комментариев.

"Красотка", "Снегурочка просто нереальная", "Самая красивая снегурочка", "Красотка🔥😍", "Очень красивое фото", "Очень красиво", "Просто вау", - написали пользователи сети.

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