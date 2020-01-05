Известный на весь мир композитор Эндрю Ллойд Уэббер, которого любила слушать принцесса Диана, опубликовал свои мемуары

Композитор поделился на страницах воспоминаниями о Ее Высочестве. В частности, он рассказал о случае, когда Леди Ди с принцом Чарльзом после мюзикла "Кошки" поднялись за кулисы, чтобы выразить ему свое восхищение, пишут "Дни.ру".

Принц Чарльз похвалил артистов и выразил искреннее удивление, как у танцоров получается выполнять такие сложные элементы. Объяснить ему сразу же вызвалась Леди Ди.

"Они это делают примерно вот так…", - с такими словами она села на шпагат.

Данное событие оставило неизгладимый след в душе Уэббера.

"Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ", – вспомнил композитор.

Отметим, Уэббер известен своими мюзиклами "Иисус Христос – суперзвезда", "Призрак Оперы", "Кошки", "Эвита" и другими творениями.

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают популярность герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон. Жена старшего сына Леди Ди Уильяма стала выгодной партией во всех смыслах.

Кейт всегда исправно исполняет свои королевские обязанности, и секрет этого кроется в семейном воспитании. Королевский эксперт Ингрид Стюард заявил, что Елизавета II была довольна выбором своего внука Уильяма. В отличие от покойной принцессы Дианы, Кейт - не только из знатной семьи, но и из благополучной.

Кейт часто сравнивают с матерью ее супруга - принцессой Дианой.

Диана чувствовала в себе неуверенность, ведь ее так не поддерживали родные, как Миддлтон. Леди Ди всю жизнь преследовали комплексы, она считала себя недостойной титула. Диана очень переживала, когда читала о себе что-то плохое в прессе.

Также мы рассказывали, Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть рождественской открыткой. В кадре герцоги Кэмбриджские и их трое детей. Глава семейства с годовалым Луи сидит на старом мотоцикле с коляской, Кейт стоит по правую руку от принца, а его старший 6-летний сын Джордж - по левую, 4-летняя Шарлотта устроилась в коляске.

Напомним, Маркл и Мидлтон оказались "близняшками".

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон вышла в свет в украшении принцессы Дианы: "Меган Маркл кусает локти"

Также Politeka сообщала, что Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном: "это невозможно скрыть"