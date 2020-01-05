Известный на весь мир композитор Эндрю Ллойд Уэббер, которого любила слушать принцесса Диана, опубликовал свои мемуары

Композитор поделился на страницах воспоминаниями о Ее Высочестве. В частности, он рассказал о случае, когда Леди Ди с принцом Чарльзом после мюзикла "Кошки" поднялись за кулисы, чтобы выразить ему свое восхищение, пишут "Дни.ру".

Принц Чарльз похвалил артистов и выразил искреннее удивление, как у танцоров получается выполнять такие сложные элементы. Объяснить ему сразу же вызвалась Леди Ди.

"Они это делают примерно вот так…", - с такими словами она села на шпагат. 

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Данное событие оставило неизгладимый след в душе Уэббера.

"Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ", – вспомнил композитор.

Отметим, Уэббер известен своими мюзиклами "Иисус Христос – суперзвезда", "Призрак Оперы", "Кошки", "Эвита" и другими творениями.

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают популярность герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон. Жена старшего сына Леди Ди Уильяма стала выгодной партией во всех смыслах.

кейт миддлтон, принцесса диана

Кейт всегда исправно исполняет свои королевские обязанности, и секрет этого кроется в семейном воспитании. Королевский эксперт Ингрид Стюард заявил, что Елизавета II была довольна выбором своего внука Уильяма. В отличие от покойной принцессы Дианы, Кейт - не только из знатной семьи, но и из благополучной. 

Кейт часто сравнивают с матерью ее супруга - принцессой Дианой.

Диана чувствовала в себе неуверенность, ведь ее так не поддерживали родные, как Миддлтон. Леди Ди всю жизнь преследовали комплексы, она считала себя недостойной титула. Диана очень переживала, когда читала о себе что-то плохое в прессе. 

Также мы рассказывали, Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть рождественской открыткой. В кадре герцоги Кэмбриджские и их трое детей.  Глава семейства с годовалым Луи сидит на старом мотоцикле с коляской, Кейт стоит по правую руку от принца, а его старший 6-летний сын Джордж - по левую, 4-летняя Шарлотта устроилась в коляске.

Напомним, Маркл и Мидлтон оказались "близняшками".

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон вышла в свет в украшении принцессы Дианы: "Меган Маркл кусает локти"

Также Politeka сообщала, что Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном: "это невозможно скрыть"