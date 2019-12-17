Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, пользуется большой популярностью

Герцогиня Кембриджская всегда в центре внимания, она пользуется признанием публики и ее уважают старшие члены семейства.

Кейт всегда исправно исполняет свои королевские обязанности, но как же ей это все удается. Секрет Миддлтон в ее семейном воспитании, пишет sm-news.ru.

Королевский эксперт Ингрид Стюард заявил, что Елизавета II была довольна выбором своего внука Уильяма. В отличие от покойной принцессы Дианы, Кейт - не только из знатной семьи, но и из благополучной.

Диана чувствовала в себе неуверенность, ведь ее так не поддерживали родные, как Миддлтон. К тому же мать принцессы покинула семью.

Принцессу Диану всю жизнь преследовали комплексы, она считала себя недостойной титула. Диана очень переживала, когда читала о себе что-то плохое в прессе.

А в семье Кейт движущей силой была мать. Именно она создала компанию Party Piece, что в будущем позволило устроить детей в приличные школы. Все свое свободное время мать уделяла Миддлтон внимание. В результате хорошего воспитания получились уверенные в себе люди.

Кейт стала приверженной своей семье, это качество помогает ей блестяще справляться с обязанностями, что высоко ценит королева Елизавета. Последняя приняла с восторгом Кейт и ее близких.

Сейчас на плечах Кейт лежит большая задача - наладить отношения между принцем Гарри и его супругой Меган Маркл и другими членами королевской семьи.

Напомним, в честь праздника герцогиня Кембриджская решила позволить своим детям, Джорджу и Шарлотте, похвастаться творческими навыками.

Миддлтон часто привлекает детей к семейным предпраздничным хлопотам, чтобы было весело и дружно. В этом году Кейт решила, что дети дошли к тому возрасту, когда можно доверить им украшение елки.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон, рассказала о первом слове малыша Луи.

Недавно герцогиня Кембриджская поделилась, какое у сына было первое слово.

Как оказалось, однажды малыш внезапно вместо "мама" или " папа" произнес: "Мэри". Это имя Мэри Бэрри - знаменитой британской телеведущей.

Напомним, Маркл и Мидлтон оказались "близняшками".

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон вышла в свет в украшении принцессы Дианы: "Меган Маркл кусает локти"

Также Politeka сообщала, что Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном: "это невозможно скрыть"