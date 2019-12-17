Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, пользуется большой популярностью
Герцогиня Кембриджская всегда в центре внимания, она пользуется признанием публики и ее уважают старшие члены семейства.
Кейт всегда исправно исполняет свои королевские обязанности, но как же ей это все удается. Секрет Миддлтон в ее семейном воспитании, пишет sm-news.ru.
Королевский эксперт Ингрид Стюард заявил, что Елизавета II была довольна выбором своего внука Уильяма. В отличие от покойной принцессы Дианы, Кейт - не только из знатной семьи, но и из благополучной.
Украинцы по-новому будут выезжать за границу: роковое решение Кабмина
Звезда «Великолепного века» сверкнула упругим телом в прозрачном платье: «не фигура, а мечта»
Кароль раздвинула ноги ради откровенных фото на полу: "Что ты там рекламируешь?"
Роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах: "Царица пустыни"
Диана чувствовала в себе неуверенность, ведь ее так не поддерживали родные, как Миддлтон. К тому же мать принцессы покинула семью.
Принцессу Диану всю жизнь преследовали комплексы, она считала себя недостойной титула. Диана очень переживала, когда читала о себе что-то плохое в прессе.
А в семье Кейт движущей силой была мать. Именно она создала компанию Party Piece, что в будущем позволило устроить детей в приличные школы. Все свое свободное время мать уделяла Миддлтон внимание. В результате хорошего воспитания получились уверенные в себе люди.
Кейт стала приверженной своей семье, это качество помогает ей блестяще справляться с обязанностями, что высоко ценит королева Елизавета. Последняя приняла с восторгом Кейт и ее близких.
Сейчас на плечах Кейт лежит большая задача - наладить отношения между принцем Гарри и его супругой Меган Маркл и другими членами королевской семьи.
Напомним, в честь праздника герцогиня Кембриджская решила позволить своим детям, Джорджу и Шарлотте, похвастаться творческими навыками.
Миддлтон часто привлекает детей к семейным предпраздничным хлопотам, чтобы было весело и дружно. В этом году Кейт решила, что дети дошли к тому возрасту, когда можно доверить им украшение елки.
Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон, рассказала о первом слове малыша Луи.
Недавно герцогиня Кембриджская поделилась, какое у сына было первое слово.
Как оказалось, однажды малыш внезапно вместо "мама" или " папа" произнес: "Мэри". Это имя Мэри Бэрри - знаменитой британской телеведущей.
Напомним, Маркл и Мидлтон оказались "близняшками".
А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон вышла в свет в украшении принцессы Дианы: "Меган Маркл кусает локти"
Также Politeka сообщала, что Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном: "это невозможно скрыть"