Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева показала всем, как развлекается с молодым мужчиной зимой

Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.

"Видели с Женей Астафьевым зиму", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Астафьева позирует вместе со своим братом Евгением Астафьевым во время отдыха на горнолыжном курорте. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

"Невозможно! Одно лицо просто", "Сказочно красиво", "Красота неземная", "на стайле, ребзики", "красотища!", "вот это настоящая зима! Вот это я понимаю!", - пишут они.

Также в разделе Стори появился кадр в дерзком стиле, который приятно поразил поклонников, ведь Астафьева позировала с коллегами с яркой улыбкой на лице.

При этом стала артистка так, что ничего лишнего не видно, а сам наряд, впрочем как и Даша, выглядит весьма соблазнительно.

Ранее Даша представила свое позитивное селфи, позируя с легким макияжем на лице и улыбкой. На следующих фото артистка представила своих любимых питомцев – песика Чичико и девочку Луну той же породы.

«Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, 1,2 или три? #мывсеоднойпороды», – пишет Даша под новым постом в Инстаграм.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

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