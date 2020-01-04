Мисс Украина 2019 поразила своей гибкостью во время отдыха

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша не так давно вернулась из Лондона, где участвовала в масштабном конкурсе "Мисс Мира 2019", который состоялся 14 декабря. К сожалению, призового места украинская красавица не заняла, сообщает Politeka.net.

После празднования Нового года Маргарита отправилась в путешествие в страну вечного лета, как и другие известные персоны шоу-бизнеса. Так, она опубликовала несколько фото с Бали, на которых позирует в невероятных позах во время занятия спортом. Новые снимки она опубликовала в личном микроблоге в Инстаграм, на которых похвасталась идеальным вертикальным шпагатом.

«Загадочный остров с невероятной энергетикой )!!! Перезагрузка сознания ...», – так она подписала эти смелые снимки в обтягивающих лосинах и топе, а также очках. Волосы модель собрала в аккуратный хвост.

Паша выбрала для тренировки розовые лосины и такого же цвета короткий спортивный топ, а также летние кроссовки серого цвета.

В комментариях многие фолловеры похвалили красотку за ее талант.

«Шикарная», «Все пишут про энергетику, похоже надо самому ехать и прочувствовать», «Мощно», «Просто вау», «Не, если и есть что-то невероятное в острове, то это ты 😍☺️🔥👸», «Вы сами кого-либо перезагрузите!😂», «Ошеломительна, мягко говоря... 🙌», «Красоточка», «Спорт – наше все», – пишут в сети.

Отметим, что девушка также является мастером спорта по художественной гимнастике и делает все, чтобы не утратить свои навыки.

Напомним, что новый 2020 год Маргарита Паша начала «правильно». Так считает сама звездная украинка - Мисс Украина 2019 Маргарита Паша. Так знаменитость опубликовала новые эффектные кадры из спортзала.

На новом видео видна перфектная фигура модели – «стальной» пресс, подкачанные ножки, объемная грудь. Знаменитость предстала пред публикой в сети в минималистическом топике и лосинах, волосы подобрала в хвост и улыбалась, делая сэлфи в спорзале.

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