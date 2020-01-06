Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон "засветилась" в компании режиссера Уилла Спека

Сейчас в сети ходят слухи что актриса и ее бывший муж Брэд Питт хотят воссоединиться. Однако папарацци подловили Энистон с другим мужчиной.

В частности, Дженнифер и Уилла заметили гуляющими по пляжу, и ведущими увлеченную беседу.

Пара выглядела отнюдь никак друзья, а как влюбленные.

Бывшая жена Анджелина Джоли, которая, по слухам, всегда ревновала Брэда Питта к Дженнифер Энистон, теперь может спать спокойно.

Известно, что Энистон отпраздновала день рождения в шумной компании в Мексике, а когда все гости разошлись, Спек остался с ней наедине.

Стоит отметить, что Джен и Уилла видели вместе и ранее, например, на тайном свидании в ресторане.

Однако фанаты предполагают, что Энистон с помощью Спека хочет заставить поревновать Брэда Питта.

Напомним, Брэд Питт после разрыва отношений с Анджелиной Джоли, пытается наладить отношения с бывшей супругой Дженнифер Энистон.

Экс-пара сейчас делает все, чтобы забыть старые обиды и восстановить отношения. Папарацци все чаще стали замечать Энистон и Питта вместе. Оба появляются вместе на разных мероприятиях.

По неофициальной информации, много лет прошло после тяжелого развода супругов, и сейчас они решили ''похоронить'' свое общее прошлое.

Ранее мы писали, что Брэд Питт откровенно рассказал о своей первой любви и поцелуе в начальной школе. Бывший муж Анджелины Джоли сознался журналистам, что начал упадать за девочками еще в начальных классах школы.

Питт вспомнил, что его первый поцелуй случился еще в четвертом классе. И по его словам, поцелуй принес мало приятных ощущений, даже наоборот, чувствовал сильный дискомфорт.

Напомним также, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, уже разошлись после долгих лет совместной жизни, однако продолжают ходить слухи о начале их романа.

Известно, что актеры влюбились друг в друга на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".

По словам источника одного из зарубежных изданий, актриса для заполучения артиста тайно сняла нижнее белье во время любовной сцены.

Кроме этого, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Также напомним, что Джоли сделала все, чтобы заполучить Питта: всплыла пикантная правда, "тайно сняла..."

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.