Украинская группа "ВИА Гра", которая уже давно переместилась на просторы российского шоу-бизнеса всегда удивляет своими образами

Так, участницы группы Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская предстали в откровенных нарядах в одной из программ, пишет Рoliteka.net.

Звезды позировали в очень коротких топах разных цветов. Благодаря этому можно было заметить тонкие талии звезд и упругие животики. Привлекли внимание и необычные украшения девушек на лице.

Все трое выглядели роскошно, улыбаясь и держа в руках бокалы шампанского.

Стоит отметить, что звезды позировали в новогодних локациях, а позади них можно было заметить людей.

"Пусть все желания сбываются ✨", - написано в посте группы "ВИА Гра" в Инстаграм.

Только за четыре минуты публикация собрала около 100 лайков и один комментарий - смайлики в виде сердечек.

Напомним, участница ВИА Гра показала смелое фото.

Певица Ольга Меганская показала себя в черном бельевом варианте платья в блестку.

Девушка решила сделать типичное сэлфи у зеркала – на ней черный наряд, разрез которого позволяет увидеть подкачанные ножки певицы, а декольте - упругую грудь.

Артистка, похоже, что сделала снимок в гримерке, ее волосы уложены, на лице яркий вечерний макияж.

Ранее мы писали, что участницы группы Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская записали видеообращение к подписчикам в сети.

На кадрах трое красоток предстали в роскошных образах - на них были надеты короткие облегающие топы и мини-юбки. Наряды подчеркивали все достоинства красоток - пышные груди и тонкие талии.

"С Новым годом! 💕 Спасибо, что были с нами в этом году, поддерживали. В 2020 будем радовать вас чаще 🎁", - говорилось в посте.

Напомним также, что певица Ольга Меганская появилась в красивом кружевном топе, который подчеркнул ее пышную грудь.

Звезда смотрела в камеру и мило улыбалась. Волосы певицы струились легкой волной. Девушка нагнула голову вбок, делая образ изящнее, от этого становится горячо.

"Поделитесь в комментариях любимым новогодним фильмом 🎄", - поинтересовались в посте.

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