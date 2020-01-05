Известная гимнастка Анна Ризатдинова , которая участвовала в популярном ТВ-шоу «Танці з зірками», дошла до финала и полюбилась многим зрителям, показала шикарное тело

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинской знаменитости.

По ее словам, уже пора возвращаться в форму после новогодних праздников. Но судя по фото, которое она опубликовала, лишнего веса у нее точно нет. Гимнастка продемонстрировала шикарное тело и подтянутый пресс. Позировала Анна в коротком леопардовом топе и облегающих лосинах.

"Пора входить в режим 🥱 и скидывать Оливье ...💣 Кстати я каждый свой день начинаю со взвешивания 🤨 Уже видимо привычка после спорта . После конкретной цифры на весах , мне легче понимать в каком объёме я могу есть в течении дня". - сообщила гимнастка под постом.



В комментариях подписчики похвалили ее за такое решение, а некоторые даже удивились.

"Неужели цифра так меняется?", "Умничка", "Красотка", - писали под ее постом.









Ранее мы сообщали, что Анна позировала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, а поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию.

Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.

"Под Новый год мечты сбываются ✨!...", - написала она.

Лишь за 15 минут пост звезды получил более 1000 лайков и много комментариев.

"Красотка", "Снегурочка просто нереальная", "Самая красивая снегурочка", "Красотка🔥😍", "Очень красивое фото", "Очень красиво", "Просто вау", - написали пользователи сети.

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