Украинская группа "KAZKA" выпустила клип на песню "Палала" и до сих пор солистка коллектива Александра Зарицкая радует поклонников фото со съемок

Так, некоторое время назад певица опубликовала снимок, представ в образе из клипа - в светлом коротком платье, которое обтянуло ее пышную фигуру, пишет Рoliteka.net.

На снимке Зарицкая сидит на белом квадрате, а позади нее пристроился актер из клипа и нагнулся.

Парень был полуголым, его штаны немного спустились в районе таза.

При этом Александра сидит ровно, а ее волосы, то ли мокрые, то ли уложенные гелем, спустились по спине.

"Никто не может любить меня. Никто, как ты", - написала KAZKA в посте.

Лишь за 25 минут пост звезды собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Не успел убрать руки)))", "Я снова жду вашего приезда в Ташкент 😍😍", "Фуууууууууууу", "Не стыдно?", "Что это?", "Как же это красиво🔥Самая любимая👍 Nirvana на повторе🔥", "фото 🔥 но какой-то он очень худой", "Фууу", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Александра Зарицкая опубликовала несколько фотографий бэкстейдж со съемок клипа "Палала".

На снимках присутствует певица. Солитска "KAZKA" широко улыбается и находится рядом с парнем-моделью во время общения с Бадоевым.

Также были показаны и другие люди, принявшие участие в съемках, когда, можно сказать, пошла жара. Судя по кадрам, что обстановка на площадке была дружеской и совершенно ненапряженной.

Ранее мы писали, что в клипе Александра Зарицкая предстала в соблазнительном образе в мокрой одежде и с влажными волосами.

В видео рассказывается о любви, непростых отношениях, свободе выбора партнера...

Откровенные сцены с полуобнаженными актерами потрясли украинцев. Чего стоит только кадр, когда один из участников съемки засунул пальцы солистке в рот, чтобы достать красную нить - своего рода, символичный предмет, пронизывающий весь ролик.

Ранее сообщалось, что в кадре клипа также есть двое парней с голыми торсами и одна девушка в коротком топе. Молодые люди танцуют и кусаются и вводят иглу под кожу, что несколько пугающе.

Напомним, солистка KAZKA взбудоражила новым жарким образом в пикантной позе

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