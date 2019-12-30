Артистка решилась на яркий образ, а также приятно удивила поклонников

Украинская певица и солистка группы «KAZKA» удивила фанатов личным снимком и предновогодним обращением

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной исполнительницы.

Так на новом опубликованном фото певица Александра Зарицкая, которая не боится себя показать без макияжа, на этот раз продемонстрировала его, фактически, изобилие на своем прекрасном лице. Тут тебе и накладные пышные ресницы, и помада, вероятно, цвета бордо или же совсем темная.

Фото артистка опубликовала черно-белое - на нем она сосредоточено или несколько "переигрывая" на камеру смотрит прямо в объектив, немного прищурив глаза. Волосы певице уложили пышно, даже очень.

Более того, артистка порадовала необычной новогодней акцией для поклонников группы:

«Хотите получить на Новый Год поздравления лично от KAZKA? 😍 Публикуйте видео с хэштегом https://instagram.com/explore/tags/kazkanirvana/, где вы поете или танцуете (или все сразу) под любую песню с альбома NIRVANA», - подписала Александра свой снимок.

Поклонники в восторге от увиденного:

«😍Круто хочу р»

«Александра вы такая красавица ... очень обаятельная»

«Я б с радостью, но я, ни петь, ни танцевать не умею :)))»

«Очень нравитесь»

Ранее сообщалось, что певица показала новые снимки процесса съемки клипа. На них запечатлена не только она, но члены съемочной бригады. Сам пост был подписан как: «KAZKA серед пустелі». Все фото были оформлены в черно-белом стиле.

Также Александра Зарицкая любит радовать своих фанат ов и яркими фото. Так, на одном из них она позирует в футболке с ярким рисунком и все тех же очках в виде я зыков пламени. На них певица выглядит просто потрясающе.

Как сообщала Politeka, солистка «KAZKA» в откровенном наряде широко расставила ноги: «Хорошая киса».

Также Politeka писала, что солистка KAZKA засветила ягодицы: «милый бегемотик».