Известная российская актриса Настасья Самбурская выставила напоказ тело в купальнике

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.



На опубликованном фото актриса позирует на пляже и, как указала сама актриса, отдыхает на Бали.



Облачилась Настасья в красный лифчик и салатовые бикини. Но внимание ее подписчиков было сосредоточено не на привлекательных формах актрисы, а на заднем плане. В кадр попал объемный мужчина, который и стал звездой публикации актрисы.

Даже сама Настасья обратила внимание на него.



"Кисюня и ее пупсик", - шутливо подписала пост Самбурская.





Такой снимок актрисы повеселил ее подписчиков.



"Я надеюсь, у вас тёплые, дружеские отношения?", "Кошечка в лоточке с песком легла )" ,"Спонсор твой?", "Ножку можно было и поднять )))", " Пупсик сзади?))", "

Зачетный мужичек, как я Вам завидую, такого самца отхватить", " Родила?", "Задний план решает", - писали под постом актрисы.

Напомним, ранее Самбурская отличилась скандальной записью в инстаграм.

Она решила спародировать голое фото беременной американской plus-size модели Эшли Грэм и нарвалась на шквал критики в свой адрес.

Но пользователи соцсети не оценили юмор актрисы и разнесли ее поступок. Они уверены, что Настасья Самбурская сделала такой пост из-за зависти и комплексов.



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