Известная российская актриса Настасья Самбурская выставила напоказ тело в купальнике
Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.
На опубликованном фото актриса позирует на пляже и, как указала сама актриса, отдыхает на Бали.
Облачилась Настасья в красный лифчик и салатовые бикини. Но внимание ее подписчиков было сосредоточено не на привлекательных формах актрисы, а на заднем плане. В кадр попал объемный мужчина, который и стал звездой публикации актрисы.
Даже сама Настасья обратила внимание на него.
"Кисюня и ее пупсик", - шутливо подписала пост Самбурская.
Такой снимок актрисы повеселил ее подписчиков.
"Я надеюсь, у вас тёплые, дружеские отношения?", "Кошечка в лоточке с песком легла )" ,"Спонсор твой?", "Ножку можно было и поднять )))", " Пупсик сзади?))", "
Зачетный мужичек, как я Вам завидую, такого самца отхватить", " Родила?", "Задний план решает", - писали под постом актрисы.
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Напомним, ранее Самбурская отличилась скандальной записью в инстаграм.
Она решила спародировать голое фото беременной американской plus-size модели Эшли Грэм и нарвалась на шквал критики в свой адрес.
Но пользователи соцсети не оценили юмор актрисы и разнесли ее поступок. Они уверены, что Настасья Самбурская сделала такой пост из-за зависти и комплексов.
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