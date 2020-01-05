Скандальная телеведущая Ксения Собчак улетела отдыхать с мужем и сыном на престижный европейский курорт

Как пишет Politeka.net, кадрами, сделанными на горнолыжном курорте Куршавель, знаменитость поделилась в микроблоге в Instagram. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах светская львица показала, как покоряет горы вместе со своим мужем режиссером Константином Богомоловым.

«На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям», - пишет Собчак.

Подписчики в комментариях принялись обсуждать увиденное.

«Умеют люди отдыхать, молодцы!», «Просто сказка 😍»,- пишу в сети.

Также телеведущая опубликовала фото 3-х летнего сына Платона, отметив, что там он занимается катанием на лыжах в специальной школе. Тем не менее, ребенок предстал на снимке плачущим, а поклонники пришли к выводу, что ребенок от нового занятия явно не в восторге.

«Он, похоже, не хотел туда ехать......заставили😂», « Грустный лыжник», «Что то расстроился парень», - отметили юзеры.

Напомним, Богомолов и Собчак сыграли свадьбу 13 сентября 2019 года. Неожиданностью стало то, что вместо традиционного свадебного кортежа, пара появилась в катафалке. На нем они приехали не только в ЗАГС, но и в церковь, где повенчались. Это вызвало настоящий взрыв эмоций у их друзей и фанатов.

Ранее мы сообщали, бывший муж Ксении актер Максим Виторган не удержался, чтобы, подводя итоги года, не уколоть Собчак.

Он отметил, что «пусть необходимости будут равны удовлетворённостям. И при этом никто не пострадает» с намекам на прошлые отношения с телеведущей.

Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."

Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».