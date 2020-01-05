Скандальная телеведущая Ксения Собчак улетела отдыхать с мужем и сыном на престижный европейский курорт
Как пишет Politeka.net, кадрами, сделанными на горнолыжном курорте Куршавель, знаменитость поделилась в микроблоге в Instagram. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах светская львица показала, как покоряет горы вместе со своим мужем режиссером Константином Богомоловым.
«На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям», - пишет Собчак.
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Подписчики в комментариях принялись обсуждать увиденное.
«Умеют люди отдыхать, молодцы!», «Просто сказка 😍»,- пишу в сети.
Также телеведущая опубликовала фото 3-х летнего сына Платона, отметив, что там он занимается катанием на лыжах в специальной школе. Тем не менее, ребенок предстал на снимке плачущим, а поклонники пришли к выводу, что ребенок от нового занятия явно не в восторге.
«Он, похоже, не хотел туда ехать......заставили😂», « Грустный лыжник», «Что то расстроился парень», - отметили юзеры.
Напомним, Богомолов и Собчак сыграли свадьбу 13 сентября 2019 года. Неожиданностью стало то, что вместо традиционного свадебного кортежа, пара появилась в катафалке. На нем они приехали не только в ЗАГС, но и в церковь, где повенчались. Это вызвало настоящий взрыв эмоций у их друзей и фанатов.
Ранее мы сообщали, бывший муж Ксении актер Максим Виторган не удержался, чтобы, подводя итоги года, не уколоть Собчак.
Он отметил, что «пусть необходимости будут равны удовлетворённостям. И при этом никто не пострадает» с намекам на прошлые отношения с телеведущей.
Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."
Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.
Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».