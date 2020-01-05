Автор немалого количества текстов Студии «Квартал 95» Валерий Жидков показал, как отдыхает

Несмотря на свою публичность, автор редко показывает в соцсетях свою жизнь и говорит о личном, однако, в этот раз, артист сделал исключение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды «Квартала 95».

Так на новом опубликованном кадре, Жидков показал, как отдыхает на Шри-Ланке. На снимке артиста не узнать: во-первых, фото получилось ярким из-за условных декораций, а вот сам звездный автор так «скрутился» на локации, что его лицо почти не разглядеть. Во-вторых, некоторые из поклонников решили, что Валерий Жидков немного поправился и из-за загара внешность его также немного изменилась:

«Выходите без звоночка, зеленый лимузин у подъезда 😎», - подписал артист свое новое фото, которое, безусловно, носит некий юмористический окрас. Так на снимке в зеленом «легоньком» прогулочном авто, автор пытается то ли вылезть, то ли садиться в машину обратно, при этом слегка прищурившись.

Поклонники оценили такой яркий снимок и пожелали артисту хорошего отдыха.

Ранее Валерий Жидков решил поделиться подробностями о своих дочерях.

Валерий с женой воспитывают двух дочерей – 15 и 5 лет. Сам Жидков признается, что он плохой отец, так как из-за работы посвящает семье очень мало времени. Сейчас его старшей дочери – Лизе – уже 15 лет, а значит в скором времени девочке предстоит задуматься о выборе профессии.

«Я пока за ней наблюдаю и даю возможность самой выбрать. Не знаю, очень сложно. У нее хорошо по точным наукам получается, но в то же время она очень творческий человек», - рассказал юморист.

На вопрос о том, почему он не выводит дочь в свет, как это делают другие звезды «Квартала», Жидков ответил, что у Лизы нет к этому стремления.

«Если бы у нее было это стремление, я бы попытался как-то помочь и подтолкнуть, но я не вижу, чтобы она рвалась на какие-то съемки и где-то участвовать. Лиза занимается творчеством, но сама. Рисует, играет на куче инструментов - сама научилась. Она занималась на фортепиано, но в какой-то момент забрала у меня гитару. Потом попросила подарить ей укулеле - такая маленькая гитара. Я не умею на ней играть, а она сама разобралась. Даже сочиняет песни, пишет. Я одну слышал - даже неплохая, на мой взгляд!», - рассказал Жидков.

Он подчеркнул, что видит в старшей дочери большое творческое будущее, однако не хочет заставлять ее выбирать это направление насильно. Жидков подчеркнул, что сам выбирал творчество осознанно и хочет того же для своей дочери.

Звезда "Квартала" добавил, что уверен в своем выборе и не хотел бы сейчас уходить из творчества даже ради политики.

"Я не хочу опять уходить с той тропинки, на которую все равно вернусь", - подчеркнул Жидков.

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