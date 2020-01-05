Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли была замечена в Лос-Анджелесе с детьми

Актриса провела время с близнецами, Нокс и Виви, пишет Рoliteka.net. Снимки семьи появились в одной из фан-групп звезды в Инстаграм.

Папарацци сняли Джоли с детьми на улице четвертого января. Для своего выхода артистка выбрала длинное черное пальто, под которым виднелся белый наряд, видимо, мини-платье, а также черные сапожки. Фигуру знаменитости не удалось скрыть: "Вот это тело!"

Образ артистки завершала красивая сумочка и аксессуары.

Примечательно, что дети актрисы выглядели совсем по-летнему в отличие от матери.

В частности, Вивьен надела белую футболку и светлые джинсы, а Нокс - черные футболку и брюки. Их образы заврешали спортивная обувь.

Напомним, недавно Анджелина Джоли организовала для старших детей поездку на родину удочеренной девочки, Захары.

Известно, что Джоли удочерила девочку, ведь ее мать якобы отказалась от ребенка сразу после рождения, а вскоре умерла от СПИДа. Но в 2007 году журналисты узнали, что родная мать Захары, Ментеваб Лебизо, жива и искала дочку.

Женщина сообщила, что ребенок был рожден после надругательства над ней. Вследствие чего, он был незапланированным. У матери не было денег для воспитания ребенка, поэтому она оставила его в приюте.

Ранее мы писали, что фанаты Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтают о воссоединении пары.

Известно, что голливудские актеры разошлись в 2016 году с большим скандалом, но сейчас их отношения налаживаются.

По слухам, Джоли осталась на Рождество в Калифорнии специально для того, чтобы дети смогли отметить праздник с отцом. Данный поступок - большой прогресс в отношениях бывшей самой красивой голливудской пары.

Ранее сообщалось, что, по словам источника одного из зарубежных изданий, Джоли для заполучения артиста тайно сняла нижнее белье во время любовной сцены в фильме "Мистер и миссис Смит". Таким образом, артистка была полностью обнаженной в постели.

Стоит отметить, что на момент съемок актер был женат на артистке Дженнифер Энистон. Пара распалась после того, как Джен узнала об измене Брэда.

Джоли же отрицает слухи о том, что пыталась отбить Питта.

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