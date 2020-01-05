Знаменитая украинская певица Анна Седокова продолжает соблазнять поклонников пикантным видом

Как пишет Politeka, украинская певица Анна Седокова, которая живет и активно строит карьеру в России на своей странице в Инстаграм часто публикует новые снимки, где они собирают множество отзывов от подписчиков.

Преимущественно Анна делится пикантными фото в соблазнительных нарядах или публикует фрагменты своих новых песен и видеоклипов. Кроме того, Седокова часто делится с поклонницами своими мыслями и переживаниями, а также обсуждает интересующие ее проблемы.

На этот раз знаменитость решила продемонстрировать, как просыпается по утрам, а заодно порассуждать на тему сна.

«Неужели, ну неужели его можно полюбить!? 😂 Этот противный, неугомонный....будильник особенно в праздники ) Откуда вот эта супер-способность у людей - высыпаться?! Признавайтесь-ка, у кого так получается?», - задала вопрос певица.

Ее подписчики мгновенно отреагировали на снимок.

« Супер. Да ты просто секси-космос», «Анна, где твоя скромность ?», «Шикарная девушка», «Ох уж этот будильник :( Анюта береги себя ❤️❤️❤️ Наше солнышко», «Красотка», «Какая сексапильная 🌸», - восторгаются в сети.

Также в разделе Стори артистка показала, как отдыхает вместе с Янисом. Артистка лежала на руках у артиста, а сам он забавно почесывал ее волосы. Отметим, после заявления о своих отношениях, певица прекратила скрывать своего избранника и начала активно демонстрировать, как проводит с ним время.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом