Максим Галкин показал, как релаксирует

Телеведущий, шоумен и супруг легендарной Аллы Пугачевой показал на камеру, как отдыхает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского артиста.

Как известно, ранее юморист рассказал, как шесть лет назад они с Аллой Пугачевой решили стать родителями. Пару же часов назад в сети появились, по сути, "бытовые" личного характера кадры - как Галкин лежит на просторной кровати. Но ролик оказался рекламным, и Галкина без обуви на кровати увидели миллионы.

Так на видео, в свойственной ему юморной манере, Максим Галкин ложится на кровать и, по задумке рекламщиков, так расслабляется на мягеньком матраце, что забыл сказать свой текст на камеру.

Поклонников артиста ролик позабавил, некоторые отметили, что Галкин немного поправился, но хуже выглядеть от это не стал.

Ранее Максим Галкин рассказал и о изменах в отношениях с Пугачевой. Так, он пообещал ей, что никогда не изменит.

«Алла спросила: «Я могу с тобой спокойно стареть?» Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной», – заявил шоумен.

Напомним и о том, что российская певица Алла Пугачева в образе Снегурочки очаровала своих фанатов, а также поздравила их с Новым годом. Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она в белоснежной шапке и шубке, а также перчатках весело улыбается.

Обратим внимание, что на этом снимке Алла Пугачева выглядит нежной и воздушной.

«С Новым годом, дорогие подписчики! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - говорится в подписи.

Поклонники пришли в неописуемый восторг и забросали свою любимицу пожеланиями и поздравлениями. Также они назвали ее настоящей Снегурочкой.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя супруга Галкина покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.