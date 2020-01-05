Максим Галкін показав, як релаксує

Телеведучий, шоумен і чоловік легендарної Алли Пугачової показав на камеру, як відпочиває. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського артиста.

Як відомо, раніше гуморист розповів, як шість років тому вони з Аллою Пугачовою вирішили стати батьками. Пару же годин тому в мережі з'явилися, по суті, "побутові" о собистого характеру кадри - як Галкін лежить на просторому ліжку. Але ролик виявився рекламним, і Галкіна без взуття на ліжку побачили мільйони.

Так на відео, у властивій йому гуморній манері, Максим Галкін лягає на ліжко і, за задумом рекламників, так розслабляється на м'якенькому матраці, що забув сказати свій текст на камеру.

Шанувальників артиста потішив ролик, деякі зазначили, що Галкін трохи погладшав, але гірше виглядати від цього не став.

Раніше Максим Галкін розповів і про зрадах у відносинах з Пугачовою. Так, він пообіцяв їй, що ніколи не змінить.

«Алла запитала: «Я можу з тобою спокійно старіти?» Я їй відповів: так. Я пообіцяв, що не зміню їй, не зраджу свого ставлення до нашої сім'ї. Вона може бути спокійною», – заявив шоумен.

Нагадаємо також і про те, що російська співачка Алла Пугачова в образі Снігуроньки зачарувала своїх фанатів, а також привітала їх з Новим роком. Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в білосніжній шапці і шубці, а також рукавичках весело посміхається.

Звернемо увагу, що на цьому знімку Алла Пугачова виглядає ніжною і повітряної.

«З Новим роком, дорогі передплатники! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - йдеться у підписі.

Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали свою улюбленицю побажаннями та привітаннями. Також вони назвали її справжньою Снігуронькою.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна дружина Галкіна покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.