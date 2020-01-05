Максим Галкін показав, як релаксує
Телеведучий, шоумен і чоловік легендарної Алли Пугачової показав на камеру, як відпочиває. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського артиста.
Як відомо, раніше гуморист розповів, як шість років тому вони з Аллою Пугачовою вирішили стати батьками. Пару же годин тому в мережі з'явилися, по суті, "побутові" о собистого характеру кадри - як Галкін лежить на просторому ліжку. Але ролик виявився рекламним, і Галкіна без взуття на ліжку побачили мільйони.
Так на відео, у властивій йому гуморній манері, Максим Галкін лягає на ліжко і, за задумом рекламників, так розслабляється на м'якенькому матраці, що забув сказати свій текст на камеру.
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Шанувальників артиста потішив ролик, деякі зазначили, що Галкін трохи погладшав, але гірше виглядати від цього не став.
Раніше Максим Галкін розповів і про зрадах у відносинах з Пугачовою. Так, він пообіцяв їй, що ніколи не змінить.
«Алла запитала: «Я можу з тобою спокійно старіти?» Я їй відповів: так. Я пообіцяв, що не зміню їй, не зраджу свого ставлення до нашої сім'ї. Вона може бути спокійною», – заявив шоумен.
Нагадаємо також і про те, що російська співачка Алла Пугачова в образі Снігуроньки зачарувала своїх фанатів, а також привітала їх з Новим роком. Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в білосніжній шапці і шубці, а також рукавичках весело посміхається.
Звернемо увагу, що на цьому знімку Алла Пугачова виглядає ніжною і повітряної.
«З Новим роком, дорогі передплатники! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - йдеться у підписі.
Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали свою улюбленицю побажаннями та привітаннями. Також вони назвали її справжньою Снігуронькою.
Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.
Як повідомляла Politeka, 70-річна дружина Галкіна покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.
Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.