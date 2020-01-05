Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", показала фото после новогодних праздников

На фото Дорофеева в свободном платье позирует на фоне других вещей. Надя показала язык и держит одной рукой за волосы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оливье, отпусти меня, пожалуйста", - написала Дорофеева под фото.

Ответила на пост известная украинская певица Джамала:

"Какое платье , кажется мне такое надо. И меня не отпускает Оливье, ела его один день , а думаю о нем постоянно".

Фанаты также начали комментировать фото:

"Лучшая", "Наша красотка", "стиль", "Моделька наша", "Ну куда же без оливье. Я уже сожрала целую миску", "Меня тоже оно не отпускает", "Боже, какая красивая", "Наша зайка", "Надя, хватит кушать".

Ранее мы сообщали, что Дорофеева взбудоражила новым образом в алом наряде.

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде.

В этот раз певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в новогоднем блестящем луке.

Сообщалось, что Дорофеева превратилась в "снеговика" во время уличной фотосессии.

Певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в светлом спортивном луке - на артистке серый костюм и белый пуховик.

При этом звезда дополнила образ светлой кепкой и такого же оттенка массивными кроссовками. Волосы звезды распущены, а на лице яркая улыбка.

«Парадокс, в этом году у меня самое новогоднее настроение 🤷‍♀️ а как у вас? #dodoeveryday», – пишет Надя под новым снимком в Инстаграм.

Напомним, Дорофеева в странной позе показала, как нужно встречать Новый год

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