Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева похвасталась серией пикантных кадров, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном виде, пишет Politeka.

Певица решила оригинально «попрощаться» со старым 2019 годом, представив в Инстаграм небольшой ролик из своего влога. По словам Нади, этот год был очень насыщенным и своими эмоциями она решила поделиться в специальном ролике.

«Последний выпуск «DODO VLOG» 2019. Оооочень кайфовый! Уже на канале , скорее переходите и смотрите) А ещё не забудь подписаться ☝️♥️💥 мне будет сильно приятно . Ссылка в описании профиля и stories 🙌🏻», – написала Надя в Инстаграм.

Пользователи сети тут же отреагировали на показанные кадры:

«Увииии😍», «Ураа,спасибо большое❤️лучшая🔥», «Ааа розовие туфли ты в них на лиге смеха била», «Вот тебе и доброе утро😂❤️❤️❤️. Крутой влог🙌», «А если мы уже давно подписаны и сейчас поставили лайк. Как можно тебе ещё приятно сделать? 😂😂😂», «Последствия после выхода влога : Настроение поднято, голос сорван, мама испугана, но самое главное, что настроение поднято 😹❤❤❤❤», «Уже смотрю! Влог суперский, очень нравится».

До этого певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в новогоднем блестящем луке.

При этом артисты улыбаются, прижавшись друг к другу.

Также Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенными нарядами, в которых выступила на концерте.

Снимки девушка опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, на одном из опубликованных снимков Дорофеева одета в один только боди черного цвета с надписью бренда, сверху лишь накинута прозрачная накидка в виде платья. Она выгнулась в соблазнительной позе, продемонстрировав зрителям со сцены свои голые ноги и пятую точку. Руки она подняла вверх, в одной Дорофеева держала микрофон.

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