Известная украинская певица Гайтана показала кадры с нового клипа на песню "Снег"

На кадрах Гайтана кружится возле окон в шикарном комбинезоне с большим разрезом и открытой спиной. В этот раз у певицы пышная прическа. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"На следующей неделе ждем на новое видео "Снег"", - написала Гайтана под видео.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под роликом. Они, как всегда, отметили красоту знаменитости. Видео успело набрать более двух тысяч просмотров.

Ранее мы сообщали, что Гайтана засветила лишнее в глубоком декольте, горячие кадры облетели сеть.

Так, певицу можно заметить в длинном платье, которое элегантно оголяет ее пышные формы. При этом звезда гуляет на фоне белых елок, которые разглядывают люди. На фоне звучит одна из ее песен.

Уточним, что поскольку кадры Гайтана разместила в Stories, украинцы были лишены возможности комментировать происходящее.

Сообщалось, что Гайтана посветила аппетитными формами в экстремальном мини.

Известная украинская певица Гайтана опубликовала новое фото у себя на страничке. Она на фото оказалась только в сапогах на высоком каблуке и платье.

"Не предлагайте мне карамель в магазине, так как платьев больших размеров уже не осталось", - написала исполнительница.

Ранее мы сообщали, что Гайтана в последнее время стала все больше публиковать откровенные снимки в сети, в частности с прогулок и спортзала, а также студийные кадры.

На новой фотографии Гайтана сидит в темном боди, пиджаке белого цвета, а также колготках или чулках в микро-сеточку. Артистка оперлась о кирпичную стену и подняла руки на уровне груди.

На фото можно заметить, что певица в хорошей физической форме.

Напомним, Гайтана без белья засветила свои "мячики" в глубоком вырезе

А еще Politeka сообщала, что сочная Гайтана засветила лишнее в глубоком разрезе

Также Politeka писала, что Гайтана ошеломила глубиной декольте и засветила лишнее на камеру



