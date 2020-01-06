Вера Брежнева всеми методами пытается сохранить звездный брак

Об этом пишет Vistanews.

На фоне слухов о том, что Константин Меладзе тайно встречается с участницей ВИА Гра Эрикой Герцег, Вера Брежнева решилась на крайние меры.

Не исключено, что у певицы остался последний шанс вернуть звездного мужа в семью, поэтому Вера Брежнева попытается отбить его у любовницы с помощью пластической операции.

У молодой Эрики Герцег намного больше шансов занять «гулящее» сердце продюсера и у Брежневой нет другого выхода, как ложиться под нож хирурга.

Очевидно, что в этой ситуации, чтобы победить в соперничестве, нужно сыграть в первую очередь на внешности, поскольку окончательный выбор будет делать продюссер Константин Меладзе.

Как известно, слухи о возможном романе Эрики Герцег и Константина Меладзе начали появляться после того, как в сети обратили внимание на внешнее сходство солистки ВИА Гры с законной женой композитора. Сама же Вера Брежнева эти домыслы неоднократно высмеивала и утверждала, что в их семье все хорошо.

Однако звездную пару очень редко видят на публике. Даже на презентации линейки обуви, созданием которой занималась Вера Брежнева, не появился известный композитор и продюсер. Поэтому медиа продолжают подогревать слухи о возможном романе Герцег и Меладзе.

Сама же Эрика Герцег в комментарии журналистам заявила, что с Константином Меладзе ее связывают лишь деловые отношения.

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь - умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь», - заявила солистка группы, едва не заплакав перед журналистами.

Через время талантливая певица заявила, что мечтает на Новый год получить предложение от своего возлюбленного.

«Да, конечно, жду предложения. Если оно поступит на Новый год, то уже через три дня или максимум через месяц выйду замуж. Не знаю, слушает ли он меня сейчас. Но надеюсь, Миша», - уверенно заявила 31-летняя солистка ВИА Гры Эрика Герцег.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.