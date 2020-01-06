Певица Валерия громко оконфузилась в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал странный наряд певицы, который она выбрала для концерта в Воронеже.

В частности, певица Валерия решила выступить перед фанатами в черном кожаном костюме, а наряд дополнила красными сапогами.

"Лента Инстаграма пестрит фотографиями с отдыха - с морей-океанов, лыжных курортов, а у нас - гастрольные будни, но даже и они в эти дни какие - то по-особенному радостные. Фото из Еventhall в Воронеже за час до концерта. В новом году как же без обновок?", - говорится в подписи к снимкам, которые Валерия опубликовала в соцсети.

Фанаты отреагировали на конфуз звезды и раскритиковали ее за нелепый наряд. Некоторые комментаторы предположили, что у Валерии отсутствует вкус, а другие подметили, что ее за подобный костюм скоро будут критиковать российские модельеры.

"Одеяние - ни к селу, ни к городу; разве, что для клоуна. Простите за прямолинейность", "Какой нелепый наряд", "Нелепый наряд. Васильев уже потирает ручки", "Я не думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он прсто показывает, что у вас нет вкуса", "Это какой то кошмар, простите, не сдержалась. У Валерии совершенно нет ни вкуса ни стиля, не понимаю восхищений. Срочно нужно приобрести стилиста, либо поменять имеющегося", - написали поклонники в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что певица Валерия рассказала о беде, которая настигла ее звездную семью. Валерия призналась, что она была беременна от своего супруга и продюсера Иосифа Пригожина, но ребенка потеряла. Об этом она заявила в эфире одного из российских ток-шоу.

По словам артистки, она заболела и чтобы быстро встать на ноги выпила антибиотики. О том, что она беременна, Валерия на тот момент и не подозревала.

О том, что она носит ребенка под сердцем, ей сообщили медики через пару недель. Они успокоили женщину и попросили ее ждать и терпеть. Однако чуда не произошло и у артистки произошло отторжение плода. Причем на следующий день после этого певица отправлялась в гастрольный тур.

Напомним, обнаженная Валерия исполнила мечту поклонника и предложила повторить

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