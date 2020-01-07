Певица Адель, получившая мировую популярность, очень встревожила своих фанатов

После того, как звезда объявила о разводе, она сбросила несколько лишних килограммов, пишет Рoliteka.net.

Адель всегда славилась своим пышным телом и чарующим голосом, но сейчас она превратилась в настоящую худышку.

В Инстаграм появились фотографии звезды. Как оказалось, певица провела первые дни 2020 года на острове Ангилья.

Артистку заметили в темном платье с белым принтом на пляже. Звезда пила коктейли и выглядела счастливой.

В сети стали активно обсуждать вид звезды. Некоторые пользователи говорят, что артистка выглядит больной.

«Мне это совсем не нравится ... ты видишь, как она страдает, и она больше не выглядит здоровой», «Она выглядит больной», «Это не выглядит здоровым», «Она действительно такая ??? ? ","Это Адель? Боже мой, я не могу в это поверить", - написали зарубежные пользователи под одним из постов.

Стоит отметить, что в прошлом году Адель стала заниматься спортом.

Напомним, заметно похудевшая эстрадная исполнительница Адель несколько месяцев назад засветилась на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка.

После развода с мужем она заявила, что будет наслаждаться жизнью. С целью приобрести новый вид, женщина начала активно заниматься пилатесом на специальном тренажере. Уже через несколько месяцев поразила поклонников своим внешним видом.

На дне рождении своего друга рэпера Дрейка Адель. появилась в черном вельветовом платье, демонстрирующем ее новую фигуру.

Ранее мы писали, что летом певицу Адель заметили с новым бойфрендом.

Фото, на которых певица с новым ухажером держались за руки просто взорвали интернет.

Не так давно она развелась со своим мужем и снимки «новой пары» очень обрадовали поклонников, но зря.

Дело в том, что спутником Адель оказался некий Пол Дрейтон и как сообщают СМИ, женщины его совсем не интересуют. Он оказался мужем близкого друга певицы, британского комика Алена Карра.

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