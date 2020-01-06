Украинская певица Настя Каменских предстала перед поклонниками в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, звездная пара Потап и Настя Каменских полетели в отпуск в Мексику. На официальных страницах певцов с завидной регулярностью появляются красочные снимки с отдыха.

Настя Каменских регулярно будоражит воображение поклонников, меняя наряды и образы. Теплые края стали для Насти прекрасным поводом предстать перед поклонниками не только в откровенных купальниках, но и жарких нарядах.

Совсем недавно певица впечатлила поклонников очередной порцией горячих кадров. На них она позировала без белья в одном лишь халате.

На Каменских шелковый халат черного оттенка с кружевом и вставками из прозрачной ткани. Сквозь нее отчетливо видно, что девушка предпочла не надевать белье. Ко всему прочему, Настя принимает соблазнительные позы на камеру, демонстрируя глубокое декольте.

Волосы уложены с влажным эффектом, взгляд певицы пронзительный, губы чуть приоткрыты и подчеркивают соблазнительность образа.

Пользователи сети не прошли мимо и начали активно комментировать увиденные кадры, засыпав певицу всевозможными комплиментами. Были и те комментаторы, которым не понравились откровенные снимки.

"Ты такая красивая и сексуальная!!!!", "Настя красивая конечно сексуальная ,но слишком уж больно напоказ выставляет свою фигуру, как будто ей чего то в жизни не хватает", " Просто 💣", "Красотка, жги!)", "Какая ты зайка красивая", "Настя вы как всегда ну ооочень красивая❤️".

Также ранее сообщалось, что звездный украинский исполнитель и продюссер Алексей Потапенко, который более известен публике, как Потап показал кадры с отдыха со своей женой Настей Каменских.

На новых опубликованных кадрах из солнечного Канкуна (Мексика) парочка позавтракала и, непременно, пожелала прямо за столом запечатлить этот момент. За щедрым столом "голубки" во всю улыбались и позировали для сэлфи.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год.

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев.

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное.