Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым поделились новыми совместными фотографиями

Судя по геолокации, пара находилась в Новом аэропорту Стамбула, пишет Рoliteka.net. Катя позировала в обычной кофте на молнии, обтягивающих брюках и спортивной обуви. Женщина выглядела совершенно "по-домашнему", такой ее еще не привыкли видеть.

Катя стояла возле крыльев, а ее супруг фотографировал ее и сделал фото на ее фоне. Пара выглядела счастливой.

"Когда всегда кто-то на голове😇", - подписал фото Горбунов.

За два часа пост собрал полее 13 тысяч лайков и много комментариев.

"Такие милые", "От прикольное фото", "Спасибо за позитивчик,всегда поднимаете настроение", "❤️какие вы замечательные!", "А как же красные линии? 👏👏👏", "Какая красивая у вас жена😊", "Вы очень классные 🔥🔥🔥", "Вы 👍 Красивая, Агагал Екатерина", "Ой какие красивые ушки", "Хорошо ,что не рога !?", "Вы волшебные ❤️ С праздниками 🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая показала свое новогоднее платье.

В этот раз Катя выбрала шикарное светлое платье с блестками. Оно оказалось в пол, но с большим разрезом. На первом фото Осадчая показала, как начала Новый год, а на втором - как завершила. Оказалось все просто, изначально Катя стоит на ногах, а на втором - лежит на диване.

Под фото фанаты оставили несколько комментариев:

"Катя, ты красотка", "Очень хорошо выглядите", "Катя, платье вау", "Какая красивая", "С Новым годом".

Ранее мы писали, что Катя Осадчая сравнила послевоенный Берлин с ситуацией, которая сложилась в Украине из-за России.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографию, на которой сфотографировалась возле Берлинской стены.

Под снимком Осадчая вспомнила страдания жителей столицы Германии во времена Берлинской стены и сравнила с нынешней ситуацией в Украине.

По ее словам, 30 лет это было и весь мир мирился с решением одной страны.

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая порадовала поклонников новым фото в новогоднем стиле.

Модель предстала в бирюзовом платье с большим вырезом на спине.

Напомним, «Я перепугалась»: Катя Осадчая поразила внешностью без макияжа и фильтров.

Как сообщала Politeka, Осадчая в стильном наряде снялась возле элитного авто: ни грамма макияжа.

Также Politeka писала о том, что Осадчая без макияжа показала, как развлекается с Горбуновым в Париже: впечатляющие фото.